https://ria.ru/20221102/energodar-1828579526.html
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин
Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:12
2022-11-02T10:12
2022-11-02T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города Александр Волга."Дорогие жители Энергодара, хочу предупредить вас об опасности посещения береговой линии и леса. Там остаётся много неразорвавшихся боеприпасов, которые могут сдетонировать. Также боевики ВСУ забрасывают эти территории практически незаметными в траве и камнях минами-лепестками", - написал Волга в своем Telegram-канале. "Помните, никакие грибы или ягоды не стоят вашего здоровья и тем более жизни", - подчеркнул он.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар (Запорожская область) и его окрестности.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин
Глава Энергодара Волга попросил жителей не ходить на береговую линию и в лес из-за мин