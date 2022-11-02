https://ria.ru/20221102/energodar-1828579526.html

Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин

Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин

Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:12

2022-11-02T10:12

2022-11-02T10:12

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города Александр Волга."Дорогие жители Энергодара, хочу предупредить вас об опасности посещения береговой линии и леса. Там остаётся много неразорвавшихся боеприпасов, которые могут сдетонировать. Также боевики ВСУ забрасывают эти территории практически незаметными в траве и камнях минами-лепестками", - написал Волга в своем Telegram-канале. "Помните, никакие грибы или ягоды не стоят вашего здоровья и тем более жизни", - подчеркнул он.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар (Запорожская область) и его окрестности.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

энергодар

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, энергодар, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр