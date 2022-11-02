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Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/energodar-1828579526.html
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин
Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:12
2022-11-02T10:12
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города Александр Волга."Дорогие жители Энергодара, хочу предупредить вас об опасности посещения береговой линии и леса. Там остаётся много неразорвавшихся боеприпасов, которые могут сдетонировать. Также боевики ВСУ забрасывают эти территории практически незаметными в траве и камнях минами-лепестками", - написал Волга в своем Telegram-канале. "Помните, никакие грибы или ягоды не стоят вашего здоровья и тем более жизни", - подчеркнул он.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар (Запорожская область) и его окрестности.
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энергодар
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безопасность, энергодар, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:12 02.11.2022
 
Власти Энергодара попросили не посещать береговую линию и лес из-за мин

Глава Энергодара Волга попросил жителей не ходить на береговую линию и в лес из-за мин

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРыбаки на набережной в городе Энергодар
Рыбаки на набережной в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Рыбаки на набережной в городе Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Энергодара просят жителей не посещать береговую линию и лес из-за остающихся там неразорвавшихся боеприпасов и мин-лепестков, заявил глава города Александр Волга.
"Дорогие жители Энергодара, хочу предупредить вас об опасности посещения береговой линии и леса. Там остаётся много неразорвавшихся боеприпасов, которые могут сдетонировать. Также боевики ВСУ забрасывают эти территории практически незаметными в траве и камнях минами-лепестками", - написал Волга в своем Telegram-канале. "Помните, никакие грибы или ягоды не стоят вашего здоровья и тем более жизни", - подчеркнул он.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар (Запорожская область) и его окрестности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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