США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на энергобезопасность
USAID: США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на укрепление энергобезопасности
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на покупку энергии и укрепление энергобезопасности, соответствующее сообщение опубликовало в среду молдавское представительство USAID (Агентства США по международному развитию) на своей странице в социальной сети.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч. В среду национальный регулятор энергорынка планирует утвердить новые тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
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"USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, которая позволит использовать 30 миллионов долларов из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии. Одновременно поправка разблокирует помощь в размере 19,5 миллиона долларов для укрепления энергетической безопасности Молдавии. Мы с нетерпением ждем принятия поправки с целью продолжения сотрудничества с Молдавией для удовлетворения ее энергетических потребностей", - отмечается в публикации.
На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции. Власти республики обвиняют организаторов акций протеста в попытке дестабилизации ситуации, выразив недовольство, что оппозиция игнорирует предписания чрезвычайной комиссии, которые были введены в рамках режима ЧС в связи с ситуацией на Украине и энергетическим кризисом. В свою очередь оппозиция критикует руководство страны за политическое давление, а также за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.
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