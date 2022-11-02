https://ria.ru/20221102/energiya-1828724989.html

Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году

Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году - РИА Новости, 02.11.2022

Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году

Китай будет вводить в эксплуатацию 6-8 атомных реактора в год в ближайшие пять лет, а доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии к 2035 году... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:52

2022-11-02T16:52

2022-11-02T16:52

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578888088_0:220:3077:1951_1920x0_80_0_0_669cc72842813e8167ab4e6ff84d4b8d.jpg

ПЕКИН, 2 ноя - РИА Новости. Китай будет вводить в эксплуатацию 6-8 атомных реактора в год в ближайшие пять лет, а доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии к 2035 году составит 10%, заявил председатель Китайского общества ядерных наук Ван Шоуцзюнь, выступая на Тихоокеанской конференции по ядерной энергетике в Пекине.По словам Ван Шоуцзюня, по состоянию на июнь 2022 года, Китай имеет 53 действующих атомных реактора, еще 23 находятся на стадии строительства. По количеству строящихся атомных энергоблоков Китай занимает первое место в мире, отметил он.Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле прошлого года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Он также обещал, что Китай будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы)".

https://ria.ru/20221102/predpriyatiya-1828667401.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, си цзиньпин, в мире