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Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году - РИА Новости, 02.11.2022
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Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году
Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году - РИА Новости, 02.11.2022
Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году
Китай будет вводить в эксплуатацию 6-8 атомных реактора в год в ближайшие пять лет, а доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии к 2035 году... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:52
2022-11-02T16:52
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 2 ноя - РИА Новости. Китай будет вводить в эксплуатацию 6-8 атомных реактора в год в ближайшие пять лет, а доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии к 2035 году составит 10%, заявил председатель Китайского общества ядерных наук Ван Шоуцзюнь, выступая на Тихоокеанской конференции по ядерной энергетике в Пекине.По словам Ван Шоуцзюня, по состоянию на июнь 2022 года, Китай имеет 53 действующих атомных реактора, еще 23 находятся на стадии строительства. По количеству строящихся атомных энергоблоков Китай занимает первое место в мире, отметил он.Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле прошлого года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Он также обещал, что Китай будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы)".
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китай, си цзиньпин, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин, В мире
16:52 02.11.2022
 

Китай увеличит долю атомной энергии в электрогенерации до 10% к 2035 году

© AP PhotoРабочие на АЭС Чанцзян
Рабочие на АЭС Чанцзян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo
Рабочие на АЭС Чанцзян
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ПЕКИН, 2 ноя - РИА Новости. Китай будет вводить в эксплуатацию 6-8 атомных реактора в год в ближайшие пять лет, а доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии к 2035 году составит 10%, заявил председатель Китайского общества ядерных наук Ван Шоуцзюнь, выступая на Тихоокеанской конференции по ядерной энергетике в Пекине.
"Ожидается, что в ближайшие пять лет Китай ускорит темпы введения в работу атомных реакторов, каждый год в эксплуатацию будет вводиться от шести до восьми энергоблока в год... К 2035 году доля атомной энергии в общем объеме выработки электроэнергии предположительно составит 10%", - сказал Ван Шоуцзюнь, слова которого приводит агентство экономической информации "Цайлянь".
По словам Ван Шоуцзюня, по состоянию на июнь 2022 года, Китай имеет 53 действующих атомных реактора, еще 23 находятся на стадии строительства. По количеству строящихся атомных энергоблоков Китай занимает первое место в мире, отметил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле прошлого года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Он также обещал, что Китай будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы)".
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