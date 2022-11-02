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В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В селе Гуево Курской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:41
2022-11-02T20:41
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
роман старовойт
курская область
суджанский район
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РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. В селе Гуево Курской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее Старовойт рассказал, что утром в среду украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, среди них трое детей. Повреждения получили несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Село осталось без электричества. Позднее губернатор уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация им не потребовалась."Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область
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происшествия, жкх, роман старовойт, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район
20:41 02.11.2022
 
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт: в Гуево полностью восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка
Трансформаторная площадка - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. В селе Гуево Курской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее Старовойт рассказал, что утром в среду украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, среди них трое детей. Повреждения получили несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Село осталось без электричества. Позднее губернатор уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация им не потребовалась.
"Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХРоман СтаровойтКурская областьСуджанский район
 
 
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