https://ria.ru/20221102/elektrosnabzhenie-1828801708.html
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
В селе Гуево Курской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:41
2022-11-02T20:41
2022-11-02T20:41
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
роман старовойт
курская область
суджанский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/83/1513908327_0:70:3238:1891_1920x0_80_0_0_1e901fa9637c6fe05de3ebbf66485085.jpg
РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. В селе Гуево Курской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее Старовойт рассказал, что утром в среду украинские войска обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пострадали пять человек, среди них трое детей. Повреждения получили несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Село осталось без электричества. Позднее губернатор уточнил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация им не потребовалась."Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/83/1513908327_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_49a83b8f686a7ed86f7b8302c50a4960.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, роман старовойт, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район
В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ
Губернатор Старовойт: в Гуево полностью восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ