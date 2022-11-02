https://ria.ru/20221102/elektroenergiya-1828545251.html
СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной
СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной
Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет газета Guardian РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:06
2022-11-02T02:06
2022-11-02T02:07
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет газета Guardian со ссылкой на источник.По информации издания, Британия тестирует секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, при наихудшем развитии событий все сектора экономики столкнутся с "серьезными нарушениями", которые могут длиться неделю."Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они (власти) не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем заранее помочь людям. Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти", - приводит газета слова источника.План Yarrow предусматривает ситуацию, при которой страна без предварительного предупреждения лишается доступа к электричеству зимой в отсутствие резервных генераторов. Предполагается, что 60% спроса в стране на электроэнергию будут удовлетворены в период "между вторым и седьмым днем" после начала перебоев.
https://ria.ru/20221006/elektroenergiya-1821725631.html
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в мире, украина, лондон
02:06 02.11.2022 (обновлено: 02:07 02.11.2022)
СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной
Guardian: Лондон не хочет, чтобы план по отключению электроэнергии увязывали с Украиной
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет
газета Guardian со ссылкой на источник.
По информации издания, Британия тестирует секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, при наихудшем развитии событий все сектора экономики столкнутся с "серьезными нарушениями", которые могут длиться неделю.
"Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они (власти) не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем заранее помочь людям. Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти", - приводит газета слова источника.
План Yarrow предусматривает ситуацию, при которой страна без предварительного предупреждения лишается доступа к электричеству зимой в отсутствие резервных генераторов. Предполагается, что 60% спроса в стране на электроэнергию будут удовлетворены в период "между вторым и седьмым днем" после начала перебоев.