https://ria.ru/20221102/elektroenergiya-1828545251.html

СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной

СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в стране увязывали с Украиной

Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет газета Guardian РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:06

2022-11-02T02:06

2022-11-02T02:07

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лондон не разглашает информацию о плане действий на случай отключения электроэнергии, потому что не хочет, чтобы его связывали с Украиной, пишет газета Guardian со ссылкой на источник.По информации издания, Британия тестирует секретный план действий на случай отключения электроэнергии Programme Yarrow. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, при наихудшем развитии событий все сектора экономики столкнутся с "серьезными нарушениями", которые могут длиться неделю."Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они (власти) не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. Но нам нужно думать о том, как мы можем заранее помочь людям. Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти", - приводит газета слова источника.План Yarrow предусматривает ситуацию, при которой страна без предварительного предупреждения лишается доступа к электричеству зимой в отсутствие резервных генераторов. Предполагается, что 60% спроса в стране на электроэнергию будут удовлетворены в период "между вторым и седьмым днем" после начала перебоев.

https://ria.ru/20221006/elektroenergiya-1821725631.html

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