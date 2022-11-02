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В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна" - РИА Новости, 02.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221102/dizayn-1828610179.html
В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"
В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна" - РИА Новости, 02.11.2022
В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"
В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:39
2022-11-02T12:39
культура
новости культуры
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третьяковская галерея
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости.Ее организует Московский музей дизайна. "Выставка проходит уже больше, чем девять месяцев. Каждые три месяца мы делаем переэкспозицию. По сути, четвертая переэкспозиция — совершенно новая история. Мы открываем выставку, которая рассказывает об исторической связи современного дизайна с нашими культурными пластами", — рассказала на пресс-показе директор музея Александра Санькова.В новой редакции появилось более 70 работ из области актуального предметного, промышленного, графического и фэшн-дизайна. Акцент сделан на исторические связи, аналогии, параллели и переосмысление отечественного дизайн-наследия. Так, связь с русским авангардом демонстрируют мебель UNIKA møblar, ковры Fugly pets, самовар Юлии Корицы, "красные куклы" 52 Factory и коллекция, созданная по мотивам одежды "Нормаль" Владимира Татлина.Кроме того, для Московской недели дизайна, которая проходит в столице 1-6 ноября, музей подготовил образовательную программу, цикл лекций и экскурсий.Посмотреть четвертую версию экспозиции можно до 31 января 2023 года.
https://ria.ru/20221101/vystavka-1828460443.html
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новости культуры, выставки, третьяковская галерея, дизайн, музеи, куда сходить
Культура, Новости культуры, Выставки, Третьяковская галерея, Дизайн, Музеи, куда сходить
12:39 02.11.2022
 
В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"

Четвертая экспозиция цикла "История российского дизайна" открывается в Новой Третьяковке

© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Красные куклы, Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости.
Ее организует Московский музей дизайна.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаТренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Тренч Нормаль, Ushatava. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
1 из 5
Тренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Кардиган, Husky Wear. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
2 из 5
Кардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаПлаток Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Платок Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
3 из 5
Платок Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКовер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Ковер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
4 из 5
Ковер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Кресло APART, Supaform Studio. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
5 из 5
Кресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 5
Тренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 5
Кардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 5
Платок Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 5
Ковер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 5
Кресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
"Выставка проходит уже больше, чем девять месяцев. Каждые три месяца мы делаем переэкспозицию. По сути, четвертая переэкспозиция — совершенно новая история. Мы открываем выставку, которая рассказывает об исторической связи современного дизайна с нашими культурными пластами", — рассказала на пресс-показе директор музея Александра Санькова.
В новой редакции появилось более 70 работ из области актуального предметного, промышленного, графического и фэшн-дизайна.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
1 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
2 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаВаза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Ваза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
3 из 6
Ваза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Сервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка История российского дизайна. Избранное IVВыставка История российского дизайна. Избранное IV
4 из 6
Сервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Сервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
5 из 6
Сервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаВаза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Ваза Tafoni Ceramics. Выставка История российского дизайна. Избранное IVВыставка История российского дизайна. Избранное IV
6 из 6
Ваза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 6
Ваза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 6
Сервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 6
Сервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
6 из 6
Ваза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Акцент сделан на исторические связи, аналогии, параллели и переосмысление отечественного дизайн-наследия. Так, связь с русским авангардом демонстрируют мебель UNIKA møblar, ковры Fugly pets, самовар Юлии Корицы, "красные куклы" 52 Factory и коллекция, созданная по мотивам одежды "Нормаль" Владимира Татлина.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСтолик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Столик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
1 из 6
Столик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСтол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Стол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
2 из 6
Стол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаНастольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Настольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
3 из 6
Настольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Красные куклы, Браулов, Коптева. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
4 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Красные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
5 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
Красные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка История российского дизайна. Избранное IV
6 из 6
Красные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 6
Столик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 6
Стол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 6
Настольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
6 из 6
Красные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Кроме того, для Московской недели дизайна, которая проходит в столице 1-6 ноября, музей подготовил образовательную программу, цикл лекций и экскурсий.
Посмотреть четвертую версию экспозиции можно до 31 января 2023 года.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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