В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"
Четвертая экспозиция цикла "История российского дизайна" открывается в Новой Третьяковке
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости.
Ее организует Московский музей дизайна.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаТренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Тренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Кардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаПлаток Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Платок Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКовер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Ковер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
5 из 5
Кресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 5
Тренч Нормаль, Ushatava. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 5
Кардиган, Husky Wear. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 5
Платок Трактористка, диз. Ольга Никич. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 5
Ковер Fugly Pets, Анастасия Гончаренко. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 5
Кресло APART, Supaform Studio. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
"Выставка проходит уже больше, чем девять месяцев. Каждые три месяца мы делаем переэкспозицию. По сути, четвертая переэкспозиция — совершенно новая история. Мы открываем выставку, которая рассказывает об исторической связи современного дизайна с нашими культурными пластами", — рассказала на пресс-показе директор музея Александра Санькова.
В новой редакции появилось более 70 работ из области актуального предметного, промышленного, графического и фэшн-дизайна.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСамовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
2 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаВаза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
3 из 6
Ваза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Сервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
5 из 6
Сервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаВаза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
6 из 6
Ваза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 6
Самовар Антигаджет, Юлия Корица. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 6
Ваза Кора, Гусевской хрустальный завод. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 6
Сервиз Кватро, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 6
Сервировочная доска, Kesler ceramic&art. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
6 из 6
Ваза Tafoni Ceramics. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Акцент сделан на исторические связи, аналогии, параллели и переосмысление отечественного дизайн-наследия. Так, связь с русским авангардом демонстрируют мебель UNIKA møblar, ковры Fugly pets, самовар Юлии Корицы, "красные куклы" 52 Factory и коллекция, созданная по мотивам одежды "Нормаль" Владимира Татлина.
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСтолик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Столик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаСтол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Стол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаНастольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
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Настольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
4 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
5 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайнаКрасные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
6 из 6
Красные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
1 из 6
Столик BOY из серии WEIGHTLESSNESS, Ирина Бойко, 3 L Storejpg. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
2 из 6
Стол S из коллекции Venezia, Drozhdini, Алексей Дрождин, галерея 3L Store. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
3 из 6
Настольный светильник RAY, Maytoni, диз. Алексей Данилин. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
4 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
5 из 6
Красные куклы, Браулов, Коптева, 52 Factory. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
6 из 6
Красные куклы, 52 Factory, дизайн Александр Браулов, Нася Коптева. Выставка "История российского дизайна. Избранное IV"
© Предоставлено пресс-службой Московского музея дизайна
Кроме того, для Московской недели дизайна, которая проходит в столице 1-6 ноября, музей подготовил образовательную программу, цикл лекций и экскурсий.
Посмотреть четвертую версию экспозиции можно до 31 января 2023 года.