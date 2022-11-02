https://ria.ru/20221102/dizayn-1828610179.html

В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"

В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна" - РИА Новости, 02.11.2022

В Новой Третьяковке обновили экспозицию "История российского дизайна"

В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:39

2022-11-02T12:39

2022-11-02T12:39

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки в четвертый раз обновили экспозицию "История российского дизайна", передает корреспондент РИА Новости.Ее организует Московский музей дизайна. "Выставка проходит уже больше, чем девять месяцев. Каждые три месяца мы делаем переэкспозицию. По сути, четвертая переэкспозиция — совершенно новая история. Мы открываем выставку, которая рассказывает об исторической связи современного дизайна с нашими культурными пластами", — рассказала на пресс-показе директор музея Александра Санькова.В новой редакции появилось более 70 работ из области актуального предметного, промышленного, графического и фэшн-дизайна. Акцент сделан на исторические связи, аналогии, параллели и переосмысление отечественного дизайн-наследия. Так, связь с русским авангардом демонстрируют мебель UNIKA møblar, ковры Fugly pets, самовар Юлии Корицы, "красные куклы" 52 Factory и коллекция, созданная по мотивам одежды "Нормаль" Владимира Татлина.Кроме того, для Московской недели дизайна, которая проходит в столице 1-6 ноября, музей подготовил образовательную программу, цикл лекций и экскурсий.Посмотреть четвертую версию экспозиции можно до 31 января 2023 года.

https://ria.ru/20221101/vystavka-1828460443.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, третьяковская галерея, дизайн, музеи, куда сходить