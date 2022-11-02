https://ria.ru/20221102/bezopasnost-1828623773.html

Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом

Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом - РИА Новости, 02.11.2022

Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом

Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:23

2022-11-02T12:23

2022-11-02T12:23

сергей шойгу

россия

нато

министерство обороны белоруссии

одкб

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии."Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html

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сергей шойгу, россия, нато, министерство обороны белоруссии, одкб