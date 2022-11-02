Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/bezopasnost-1828623773.html
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом
Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:23
2022-11-02T12:23
сергей шойгу
россия
нато
министерство обороны белоруссии
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_0:159:3159:1936_1920x0_80_0_0_2a91d1f510eb79f6236333970b1a42d6.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии."Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811781051_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_dcadc424ec3fde7cf55948e9d8097547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, нато, министерство обороны белоруссии, одкб
Сергей Шойгу, Россия, НАТО, Министерство обороны Белоруссии, ОДКБ
12:23 02.11.2022
 
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом

Шойгу заявил, что Минобороны считает военную безопасность Союзного государства приоритетом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии.
"Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавил министр обороны РФ.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 10:04
Россия превратила "великую победу" Запада в большой провал, пишет Newsweek
 
Сергей ШойгуРоссияНАТОМинистерство обороны БелоруссииОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала