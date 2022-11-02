https://ria.ru/20221102/bezopasnost-1828623773.html
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом - РИА Новости, 02.11.2022
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом
Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:23
2022-11-02T12:23
2022-11-02T12:23
сергей шойгу
россия
нато
министерство обороны белоруссии
одкб
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны России в условиях роста группировки НАТО считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу в среду на заседании совместной коллегии с Минобороны Белоруссии."Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС", - добавил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html
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сергей шойгу, россия, нато, министерство обороны белоруссии, одкб
Сергей Шойгу, Россия, НАТО, Министерство обороны Белоруссии, ОДКБ
Шойгу назвал военную безопасность Союзного государства приоритетом
Шойгу заявил, что Минобороны считает военную безопасность Союзного государства приоритетом