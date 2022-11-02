https://ria.ru/20221102/bezhentsy-1828808344.html

В Германию прибыли свыше миллиона беженцев с Украины, заявил Шольц

В Германию прибыли свыше миллиона беженцев с Украины, заявил Шольц - РИА Новости, 02.11.2022

В Германию прибыли свыше миллиона беженцев с Украины, заявил Шольц

Свыше миллиона беженцев с Украины прибыли в Германию, чтобы федеральные земли могли оказать поддержку им, а также гражданам других стран, которые ищут убежища в РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:40

2022-11-02T21:40

2022-11-02T21:40

в мире

олаф шольц

германия

украина

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Свыше миллиона беженцев с Украины прибыли в Германию, чтобы федеральные земли могли оказать поддержку им, а также гражданам других стран, которые ищут убежища в ФРГ, правительство мобилизирует 1,5 миллиарда евро в текущем году, а также 2,75 миллиарда евро - в следующем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц."Многие ищут убежища в нашей стране. Свыше одного миллиона граждан Украины зарегистрировались в нашей стране и получили здесь краткосрочную или длительную помощь", - сказал Шольц журналистам по итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель в среду. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел второй немецкий канал ZDF."Впечатляет то, что нам удалось организовать это с такой большой поддержкой со стороны различных представителей населения, и что на протяжении длительного времени в Германии все еще сохраняется солидарность и помощь. В то же время, конечно, перед городами и коммунами, общинами и деревнями в Германии в этой связи возникли сложные задачи, с которыми нужно справиться федерации и федеральным землям", - добавил канцлер.В этой связи, по его словам, в текущем году будут мобилизированы 1,5 миллиарда евро, чтобы федеральные земли могли оказать поддержку беженцам с Украины и из других стран. Также в целях финансовой поддержки земель и муниципалитетов федеральное правительство предоставит федеральным землям сумму в размере 1,5 миллиарда евро на их расходы на беженцев с Украины в 2023 году.Помимо этого, как отметил Шольц, для покрытия расходов, связанных с прибывающими в Германию беженцами из других государств, с 2023 года федеральное правительство будет поддерживать земли общей единовременной суммой в размере 1,25 миллиарда евро ежегодно.Таким образом, в общей сложности правительство ФРГ окажет поддержку землям и муниципалитетам в области беженцев и миграции в размере 1,5 миллиарда евро в текущем году и 2,75 миллиарда евро в 2023 году.

https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1828232351.html

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

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в мире, олаф шольц, германия, украина