https://ria.ru/20221102/belorussiya-1828682749.html

Парламент Белоруссии рассмотрит поправки в избирательный кодекс

Парламент Белоруссии рассмотрит поправки в избирательный кодекс - РИА Новости, 02.11.2022

Парламент Белоруссии рассмотрит поправки в избирательный кодекс

Степень готовности законопроекта о поправках в избирательный кодекс Белоруссии высокая, до конца года он поступит на рассмотрение депутатам, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:02

2022-11-02T15:02

2022-11-02T15:02

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Степень готовности законопроекта о поправках в избирательный кодекс Белоруссии высокая, до конца года он поступит на рассмотрение депутатам, сообщил председатель комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту нижней палаты парламента Валентин Семеняко."После доработки мы будем готовы его внести на рассмотрение в Овальный зал (зал заседаний нижней палаты – ред.). Если оценивать по времени, то в течение двух месяцев, я вижу, реально можно его внести на рассмотрение в первом чтении. Реально можно это сделать до конца года", - приводит слова Семеняко агентство Белта в среду.Он отметил, что степень готовности этого законопроекта очень высокая. "В нем учтены как требования обновленной конституции, так и правоприменительная практика и современные тенденции в мире в избирательном законодательстве", - сказал Семеняко.С 24 октября по 2 ноября в Белоруссии проходит общественное обсуждение проекта закона "Об изменении избирательного кодекса Республики Беларусь". Документ учитывает нормы обновленной конституции страны, в том числе связанные с приданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию.В соответствии с новой конституцией Белоруссии, ВНС станет высшим представительным органом народовластия в стране, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны, принимать решение о легитимности выборов. Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. Собрание будет формироваться из делегатов по должности (действующий президент и президент, прекративший исполнение своих полномочий, представители законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти), из представителей местных советов депутатов и из представителей гражданского общества. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания составляет пять лет.Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого - Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828439664.html

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в мире, белоруссия