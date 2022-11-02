12:24 02.11.2022 (обновлено: 12:26 02.11.2022)
Министр обороны Белоруссии заявил о подготовке совместных с Россией учений
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о подготовке совместных с Россией учения
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. На совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которое проходит в среду в режиме видеоконференции, будут обсуждены основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил "Щит Союза – 2023", заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза – 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в будущем году", - цитирует Хренина Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
Генерал констатировал, что в текущем году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки. Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023".
Он подчеркнул, что главная цель сегодняшнего заседания совместной коллегии – уточнение дальнейшей совместной работы по созданию и укреплению военного потенциала для противодействия вызовам и угрозам против Союзного государства.
"Нам вместе приходиться искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на Беларусь и Россию. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга Североатлантического альянса и активно совершенствуется военная инфраструктура. На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика", - отметил Хренин.