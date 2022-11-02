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В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере - РИА Новости, 02.11.2022
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В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере
В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере - РИА Новости, 02.11.2022
В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:47
2022-11-02T11:47
экономика
белоруссия
россия
роман головченко
александр лукашенко
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере."Примерно 1,2 миллиарда долларов - это гражданские проекты. И еще около 200 миллионов долларов - военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты - это машиностроение", - приводит слова премьер-министра в среду агентство Белта.Он напомнил, что Белоруссия предложила российской стороне более десятка импортозамещающих проектов. Сейчас, по словам Головченко, идет процедура верификации бизнес-планов. "Мы смотрим конкретно проект - будет он финансироваться или нет. То есть может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим, и мы его забракуем. Тогда будем искать новые. Только два проекта уже принято. Это БЕЛАЗ, кольцераскатное производство, и еще один", - сказал глава белорусского правительства.Со ссылкой на информацию белорусского минпрома агентство уточнило, что второй принятый проект - производство белорусским предприятием "Амкодор" лесопромышленной техники. "Если раньше рынок был довольно насыщенным, то сегодня компания "Амкодор" является единственным производителем на территории Союзного государства", - приводит агентство слова начальника главного управления внешнеэкономических связей минпрома Егора Чернявского."Тут даже стоит говорить не о размере самой суммы, а о важности поддержки в нынешних условиях, когда санкционные ограничения создают довольно большие сложности с привлечением кредитных ресурсов. То есть я бы говорил не столько о величине кредита, сколько о важности и своевременности, о стоимости данных кредитных ресурсов. Все-таки Российская Федерация предлагает их на довольно выгодных условиях. Закладываются очень хорошие процентные ставки, и мы видим, что тот продукт, который мы в итоге будем реализовывать, будет конкурентоспособным", - подчеркнул Чернявский.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделяет около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов.
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экономика, белоруссия, россия, роман головченко, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Россия, Роман Головченко, Александр Лукашенко
11:47 02.11.2022
 
В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере

Головченко: Минск реализует с Москвой военные проекты на 200 миллионов долларов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России и Белоруссии на учениях
Военнослужащие России и Белоруссии на учениях - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие России и Белоруссии на учениях. Архивное фото
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере.
"Примерно 1,2 миллиарда долларов - это гражданские проекты. И еще около 200 миллионов долларов - военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты - это машиностроение", - приводит слова премьер-министра в среду агентство Белта.
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Он напомнил, что Белоруссия предложила российской стороне более десятка импортозамещающих проектов. Сейчас, по словам Головченко, идет процедура верификации бизнес-планов. "Мы смотрим конкретно проект - будет он финансироваться или нет. То есть может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим, и мы его забракуем. Тогда будем искать новые. Только два проекта уже принято. Это БЕЛАЗ, кольцераскатное производство, и еще один", - сказал глава белорусского правительства.
Со ссылкой на информацию белорусского минпрома агентство уточнило, что второй принятый проект - производство белорусским предприятием "Амкодор" лесопромышленной техники. "Если раньше рынок был довольно насыщенным, то сегодня компания "Амкодор" является единственным производителем на территории Союзного государства", - приводит агентство слова начальника главного управления внешнеэкономических связей минпрома Егора Чернявского.
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"Тут даже стоит говорить не о размере самой суммы, а о важности поддержки в нынешних условиях, когда санкционные ограничения создают довольно большие сложности с привлечением кредитных ресурсов. То есть я бы говорил не столько о величине кредита, сколько о важности и своевременности, о стоимости данных кредитных ресурсов. Все-таки Российская Федерация предлагает их на довольно выгодных условиях. Закладываются очень хорошие процентные ставки, и мы видим, что тот продукт, который мы в итоге будем реализовывать, будет конкурентоспособным", - подчеркнул Чернявский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделяет около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияРоман ГоловченкоАлександр Лукашенко
 
 
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