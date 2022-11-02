https://ria.ru/20221102/belorussiya-1828609092.html

В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере

В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере - РИА Новости, 02.11.2022

В Минске рассказали о совместных с Москвой проектах в военной сфере

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:47

2022-11-02T11:47

2022-11-02T11:47

экономика

белоруссия

россия

роман головченко

александр лукашенко

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 200 миллионов долларов из средств, выделяемых Россией на реализацию совместных проектов по импортозамещению, будут направлены на проекты в военной сфере."Примерно 1,2 миллиарда долларов - это гражданские проекты. И еще около 200 миллионов долларов - военные. Это будет микроэлектроника в основном. Практически все проекты - это машиностроение", - приводит слова премьер-министра в среду агентство Белта.Он напомнил, что Белоруссия предложила российской стороне более десятка импортозамещающих проектов. Сейчас, по словам Головченко, идет процедура верификации бизнес-планов. "Мы смотрим конкретно проект - будет он финансироваться или нет. То есть может получиться, что бизнес-план будет просто нерабочим, и мы его забракуем. Тогда будем искать новые. Только два проекта уже принято. Это БЕЛАЗ, кольцераскатное производство, и еще один", - сказал глава белорусского правительства.Со ссылкой на информацию белорусского минпрома агентство уточнило, что второй принятый проект - производство белорусским предприятием "Амкодор" лесопромышленной техники. "Если раньше рынок был довольно насыщенным, то сегодня компания "Амкодор" является единственным производителем на территории Союзного государства", - приводит агентство слова начальника главного управления внешнеэкономических связей минпрома Егора Чернявского."Тут даже стоит говорить не о размере самой суммы, а о важности поддержки в нынешних условиях, когда санкционные ограничения создают довольно большие сложности с привлечением кредитных ресурсов. То есть я бы говорил не столько о величине кредита, сколько о важности и своевременности, о стоимости данных кредитных ресурсов. Все-таки Российская Федерация предлагает их на довольно выгодных условиях. Закладываются очень хорошие процентные ставки, и мы видим, что тот продукт, который мы в итоге будем реализовывать, будет конкурентоспособным", - подчеркнул Чернявский.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Россия выделяет около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения. В минпроме Белоруссии сообщали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения. Премьер Белоруссии в августе говорил, что на финальной стадии подготовки находится проект соглашения с РФ о кредите на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещающих проектов.

https://ria.ru/20220920/opk-1818150566.html

https://ria.ru/20220913/po-1816527657.html

https://ria.ru/20220819/mchs-1810735808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, роман головченко, александр лукашенко