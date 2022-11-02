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Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2022
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Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году
Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2022
Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году
Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:36
2022-11-02T12:36
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян."В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения - создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки. Два законопроекта будут в ближайшее время одобрены правительством и направлены в парламент", - заявил Пашинян.Он отметил, что деятельность СВР не будет стандартной и похожей на работу других ведомств, будет превалировать элемент секретности. "Это делается для становления института, и здесь я надеюсь на ваше понимание и поддержку", - сказал премьер, обращаясь к депутатам.Ранее замминистра юстиции Арпине Саркисян сообщила, что в Армении будет создано министерство внутренних дел, которое объединит полицию, МЧС и миграционную службу. В его функции войдут охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, государственными резервами, решение гуманитарных задач, вопросы миграции и гражданства. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года.В июле секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении правительства создать самостоятельный орган, занимающийся внешней разведкой. Сейчас орган разведки действует в составе Службы национальной безопасности. Кроме того, в структуре генерального штаба ВС функционирует управление военной разведки.
https://ria.ru/20221031/normalizatsiya-1828283707.html
https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html
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в мире, никол пашинян, армен григорян, армения
В мире, Никол Пашинян, Армен Григорян, Армения
12:36 02.11.2022
 
Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году

Пашинян: создание МВД и СВР будут важнейшими структурными изменениями Армении в 2023 году

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения - создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки. Два законопроекта будут в ближайшее время одобрены правительством и направлены в парламент", - заявил Пашинян.
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Он отметил, что деятельность СВР не будет стандартной и похожей на работу других ведомств, будет превалировать элемент секретности. "Это делается для становления института, и здесь я надеюсь на ваше понимание и поддержку", - сказал премьер, обращаясь к депутатам.
Ранее замминистра юстиции Арпине Саркисян сообщила, что в Армении будет создано министерство внутренних дел, которое объединит полицию, МЧС и миграционную службу. В его функции войдут охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, государственными резервами, решение гуманитарных задач, вопросы миграции и гражданства. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года.
В июле секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении правительства создать самостоятельный орган, занимающийся внешней разведкой. Сейчас орган разведки действует в составе Службы национальной безопасности. Кроме того, в структуре генерального штаба ВС функционирует управление военной разведки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В миреНикол ПашинянАрмен ГригорянАрмения
 
 
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