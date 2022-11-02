https://ria.ru/20221102/armeniya-1828627058.html

Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году

Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году - РИА Новости, 02.11.2022

Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году

Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:36

2022-11-02T12:36

2022-11-02T12:36

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян."В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения - создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки. Два законопроекта будут в ближайшее время одобрены правительством и направлены в парламент", - заявил Пашинян.Он отметил, что деятельность СВР не будет стандартной и похожей на работу других ведомств, будет превалировать элемент секретности. "Это делается для становления института, и здесь я надеюсь на ваше понимание и поддержку", - сказал премьер, обращаясь к депутатам.Ранее замминистра юстиции Арпине Саркисян сообщила, что в Армении будет создано министерство внутренних дел, которое объединит полицию, МЧС и миграционную службу. В его функции войдут охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, государственными резервами, решение гуманитарных задач, вопросы миграции и гражданства. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года.В июле секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении правительства создать самостоятельный орган, занимающийся внешней разведкой. Сейчас орган разведки действует в составе Службы национальной безопасности. Кроме того, в структуре генерального штаба ВС функционирует управление военной разведки.

https://ria.ru/20221031/normalizatsiya-1828283707.html

https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html

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в мире, никол пашинян, армен григорян, армения