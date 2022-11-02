Пашинян заявил о структурных изменениях в Армении в 2023 году
Пашинян: создание МВД и СВР будут важнейшими структурными изменениями Армении в 2023 году
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки будут важнейшими структурными изменениями в Армении в 2023 году, заявил в среду в парламенте премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В 2023 году нас ожидают два важных структурных, институциональных изменения - создание министерства внутренних дел и Службы внешней разведки. Два законопроекта будут в ближайшее время одобрены правительством и направлены в парламент", - заявил Пашинян.
Он отметил, что деятельность СВР не будет стандартной и похожей на работу других ведомств, будет превалировать элемент секретности. "Это делается для становления института, и здесь я надеюсь на ваше понимание и поддержку", - сказал премьер, обращаясь к депутатам.
Ранее замминистра юстиции Арпине Саркисян сообщила, что в Армении будет создано министерство внутренних дел, которое объединит полицию, МЧС и миграционную службу. В его функции войдут охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, государственными резервами, решение гуманитарных задач, вопросы миграции и гражданства. МВД Армении было преобразовано в полицию с 1 января 2003 года.
В июле секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении правительства создать самостоятельный орган, занимающийся внешней разведкой. Сейчас орган разведки действует в составе Службы национальной безопасности. Кроме того, в структуре генерального штаба ВС функционирует управление военной разведки.