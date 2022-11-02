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На Алтае откроется бальнеологический курорт

На Алтае откроется бальнеологический курорт - РИА Новости, 02.11.2022

На Алтае откроется бальнеологический курорт

Порядка 200 тысяч туристов в год будут посещать новый бальнеологический курорт "Белокуриха Горная" в Алтайском крае, такой прогноз дают эксперты корпорации... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:25

2022-11-02T19:25

2022-11-02T19:25

туризм

туризм

виктор томенко

михаил мишустин

алтайский край

белокуриха

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 200 тысяч туристов в год будут посещать новый бальнеологический курорт "Белокуриха Горная" в Алтайском крае, такой прогноз дают эксперты корпорации "Туризм.РФ"."Общий объем инвестиций на развитие туристической территории "Белокуриха Горная" составит 21,2 миллиарда рублей. В результате в Белокурихе появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт", - уточняет пресс-служба.Губернатор Алтайского края "Виктор Томенко провел рабочее совещание с участием руководства и экспертов корпорации, где была рассмотрена предварительная концепция развития туристической территории "Белокуриха Горная". "На земельном участке площадью 53,4 гектаров планируют построить шесть объектов с номерным фондом более тысячи номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По предварительным оценкам экспертов Туризм.РФ, благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тысяч человек в год", — говорится в релизе пресс-службы регионального правительства.Ранее сообщалось, что есть идея подвести к курорту радонопровод. Это решение прорабатывается с Минстроем России в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.Совместная работа направлена на развитие перспективных туристических территорий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

https://ria.ru/20220929/sanatorii-1820140558.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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