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На Алтае откроется бальнеологический курорт - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
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На Алтае откроется бальнеологический курорт
На Алтае откроется бальнеологический курорт - РИА Новости, 02.11.2022
На Алтае откроется бальнеологический курорт
Порядка 200 тысяч туристов в год будут посещать новый бальнеологический курорт "Белокуриха Горная" в Алтайском крае, такой прогноз дают эксперты корпорации... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:25
2022-11-02T19:25
туризм
туризм
виктор томенко
михаил мишустин
алтайский край
белокуриха
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 200 тысяч туристов в год будут посещать новый бальнеологический курорт "Белокуриха Горная" в Алтайском крае, такой прогноз дают эксперты корпорации "Туризм.РФ"."Общий объем инвестиций на развитие туристической территории "Белокуриха Горная" составит 21,2 миллиарда рублей. В результате в Белокурихе появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт", - уточняет пресс-служба.Губернатор Алтайского края "Виктор Томенко провел рабочее совещание с участием руководства и экспертов корпорации, где была рассмотрена предварительная концепция развития туристической территории "Белокуриха Горная". "На земельном участке площадью 53,4 гектаров планируют построить шесть объектов с номерным фондом более тысячи номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По предварительным оценкам экспертов Туризм.РФ, благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тысяч человек в год", — говорится в релизе пресс-службы регионального правительства.Ранее сообщалось, что есть идея подвести к курорту радонопровод. Это решение прорабатывается с Минстроем России в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.Совместная работа направлена на развитие перспективных туристических территорий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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туризм, виктор томенко, михаил мишустин, алтайский край, белокуриха, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), новости - туризм, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Туризм, Виктор Томенко, Михаил Мишустин, Алтайский край, Белокуриха, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, куда поехать
19:25 02.11.2022
 
На Алтае откроется бальнеологический курорт

Порядка 200 тысяч человек в год будут посещать новый бальнеологический курорт на Алтае

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСанаторий "Жемчужина Белокурихи" в городе Белокуриха в Алтайском крае
Санаторий Жемчужина Белокурихи в городе Белокуриха в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 200 тысяч туристов в год будут посещать новый бальнеологический курорт "Белокуриха Горная" в Алтайском крае, такой прогноз дают эксперты корпорации "Туризм.РФ".
"Общий объем инвестиций на развитие туристической территории "Белокуриха Горная" составит 21,2 миллиарда рублей. В результате в Белокурихе появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт", - уточняет пресс-служба.
Губернатор Алтайского края "Виктор Томенко провел рабочее совещание с участием руководства и экспертов корпорации, где была рассмотрена предварительная концепция развития туристической территории "Белокуриха Горная".
"На земельном участке площадью 53,4 гектаров планируют построить шесть объектов с номерным фондом более тысячи номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По предварительным оценкам экспертов Туризм.РФ, благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тысяч человек в год", — говорится в релизе пресс-службы регионального правительства.
Ранее сообщалось, что есть идея подвести к курорту радонопровод. Это решение прорабатывается с Минстроем России в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Совместная работа направлена на развитие перспективных туристических территорий в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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ТуризмТуризмВиктор ТоменкоМихаил МишустинАлтайский крайБелокурихаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Новости - Туризмтуристыкуда можно лететькуда поехать
 
 
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