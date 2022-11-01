https://ria.ru/20221101/zhenschiny-1828355830.html

Москалькова заявила о важности соблюдении прав женщин во время спецоперации

Москалькова заявила о важности соблюдении прав женщин во время спецоперации - РИА Новости, 01.11.2022

Москалькова заявила о важности соблюдении прав женщин во время спецоперации

Роль женщин особенно важна в условиях спецоперации, так как они остаются воспитывать детей и обеспечивать свои семьи, и необходимо, чтобы в отношении них... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:58

2022-11-01T11:58

2022-11-01T11:59

общество

татьяна москалькова

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Роль женщин особенно важна в условиях спецоперации, так как они остаются воспитывать детей и обеспечивать свои семьи, и необходимо, чтобы в отношении них выполнялись все социальные гарантии, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Сегодня в условиях специальной военной операции и частичной мобилизации, которая закончена, но обращения к нам продолжают поступать, роль женщины особенно важна. Женщина, которая остается кормилицей в семье, женщина, которая воспитывает детей и ожидает своего мужа, отца, брата с выполнения боевой задачи. И очень важно, чтобы в отношение этих женщин максимально глубоко и ответственно выполнялось все законодательство с социальными гарантиями", - сказала Москалькова журналистам во время межрегионального форума, посвященного вопросам женщин.Также омбудсмен сообщила, что на территории России находится большое количество женщин, эвакуированных из зон боевых действий."На нашей территории сегодня находится большое количество женщин в пунктах временного размещения, прибывших в качестве эвакуированных с ДНР, ЛНР, с Украины. И я, и мои коллеги постоянно работаем с этим женщинами, с тем чтобы услышать их потребности, голос о помощи и принять меры для своевременной их защиты", - добавила Москалькова.По ее мнению, в новых условиях необходимо выстроить новую систему защиты прав женщин."В условиях международной деградации прав человека, когда заблокированы карточки для возможности оплаты, для покупки лекарств или направления за рубеж ребенка на лечение, когда через банковские системы невозможно оплатить обучение тех, кто находится за рубежом… мы должны выстроить и предложить государству новую систему защиты прав женщин в сфере образования, оказания медицинской помощи, в области здравоохранения, пенсионного обеспечения, социального пакета", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828121383.html

https://ria.ru/20221031/prigovor-1828238366.html

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общество, татьяна москалькова, россия