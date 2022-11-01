https://ria.ru/20221101/zerno-1828361888.html

Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию

Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию - РИА Новости, 01.11.2022

Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию

Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:09

2022-11-01T12:09

2022-11-01T12:09

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь"."Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией "Украинское Дунайское пароходство", - написал он на своей странице в соцсети.Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. По мнению Москаленко, за счет более быстрого процесса разгрузки и загрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.Россия в субботу объявила о приостановке участия в "зерновой сделке" - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, россия, в мире, румыния