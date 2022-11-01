Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию
Украина возобновила транспортировку аграрной продукции через "Дунайский зерновой путь"
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь".
"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией "Украинское Дунайское пароходство", - написал он на своей странице в соцсети.
Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. По мнению Москаленко, за счет более быстрого процесса разгрузки и загрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.
Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в "зерновой сделке" - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.