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Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию - РИА Новости, 01.11.2022
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Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию
Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию - РИА Новости, 01.11.2022
Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию
Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:09
2022-11-01T12:09
экономика
украина
россия
в мире
румыния
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь"."Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией "Украинское Дунайское пароходство", - написал он на своей странице в соцсети.Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. По мнению Москаленко, за счет более быстрого процесса разгрузки и загрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.Россия в субботу объявила о приостановке участия в "зерновой сделке" - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html
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экономика, украина, россия, в мире, румыния
Экономика, Украина, Россия, В мире, Румыния
12:09 01.11.2022
 
Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию

Украина возобновила транспортировку аграрной продукции через "Дунайский зерновой путь"

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил о начале работы проекта "Дунайский зерновой путь".
"Наш "Дунайский зерновой путь" уже начинает работу. Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа. Вся логистическая цепочка осуществляется и контролируется компанией "Украинское Дунайское пароходство", - написал он на своей странице в соцсети.
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Отмечается, что в рамках проекта компания инвестировала в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилась с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной и быстрой схемы перевалки зерновых в порту города Констанца. По мнению Москаленко, за счет более быстрого процесса разгрузки и загрузки среднее время оборота каравана сократится примерно на 30%.
Украина до заключения "зерновой сделки" вывозила зерно через порты Рени и Измаил, откуда они уходили дальше по Дунаю в румынский порт Констанца.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в "зерновой сделке" - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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