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Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий - РИА Новости, 01.11.2022
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий
Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:12
2022-11-01T09:12
2022-11-01T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок, который находится в производственной зоне "Планерная", предоставляется на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Так, застройщики могут без торгов получить от города в аренду участки под возведение инновационных и социально значимых производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы и страны в целом продукции. В марте этого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Сегодня заключено восемь таких соглашений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор получит участок площадью 0,7 гектара в Молжаниновском районе на севере Москвы для строительства предприятия по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей, плит и слоистых материалов. В этот проект он планирует вложить около 260 миллионов рублей", – сказал вице-мэр.
Участок, который находится в производственной зоне "Планерная", предоставляется на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.
"Открытие новой производственной площадки позволит предприятию нарастить выпуск материалов до 38 тысяч кубических метров в год. Благодаря реализации проекта в бюджет города будет поступать свыше 40 миллионов рублей в год", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский
.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Так, застройщики могут без торгов получить от города в аренду участки под возведение инновационных и социально значимых производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы и страны в целом продукции. В марте этого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Сегодня заключено восемь таких соглашений.