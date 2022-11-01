https://ria.ru/20221101/zavod-1828269953.html

Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий

Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий - РИА Новости, 01.11.2022

Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий

Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:12

2022-11-01T09:12

2022-11-01T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок, который находится в производственной зоне "Планерная", предоставляется на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Так, застройщики могут без торгов получить от города в аренду участки под возведение инновационных и социально значимых производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы и страны в целом продукции. В марте этого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Сегодня заключено восемь таких соглашений.

https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика