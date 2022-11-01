Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/zavod-1828269953.html
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий - РИА Новости, 01.11.2022
Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий
Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:12
2022-11-01T09:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a3646dcfcdc59ef96d0c4dc1e7e16d3a.png
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участок, который находится в производственной зоне "Планерная", предоставляется на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Так, застройщики могут без торгов получить от города в аренду участки под возведение инновационных и социально значимых производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы и страны в целом продукции. В марте этого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Сегодня заключено восемь таких соглашений.
https://ria.ru/20221021/tekhnoparki-1825517731.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a292f730e8f097f9e5543722b9bf0e9e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
09:12 01.11.2022
 

Ефимов: в Москве при поддержке города создадут завод древесных изделий

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Столичные власти предоставили инвестору в аренду земельный участок для создания производства по выпуску изделий из древесины в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор получит участок площадью 0,7 гектара в Молжаниновском районе на севере Москвы для строительства предприятия по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей, плит и слоистых материалов. В этот проект он планирует вложить около 260 миллионов рублей", – сказал вице-мэр.
Участок, который находится в производственной зоне "Планерная", предоставляется на пять лет, в течение которых инвестор должен построить предприятие площадью 3,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.
"Открытие новой производственной площадки позволит предприятию нарастить выпуск материалов до 38 тысяч кубических метров в год. Благодаря реализации проекта в бюджет города будет поступать свыше 40 миллионов рублей в год", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года. Так, застройщики могут без торгов получить от города в аренду участки под возведение инновационных и социально значимых производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы и страны в целом продукции. В марте этого года в рамках антикризисной поддержки бизнеса правительство Москвы приняло решение предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке один рубль в год. Сегодня заключено восемь таких соглашений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
21 октября, 07:15
Заммэра Ефимов: в Москве создадут 20 технопарков на месте бывших промзон
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала