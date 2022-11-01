https://ria.ru/20221101/voenkory-1828527380.html

Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров

Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров - РИА Новости, 01.11.2022

Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров

Москва считает неприемлемым введение Вашингтоном и его союзниками по НАТО персональных санкций против российских военных корреспондентов, заявил постпред России РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:55

2022-11-01T21:55

2022-11-01T23:10

василий небензя

россия

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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Москва считает неприемлемым введение Вашингтоном и его союзниками по НАТО персональных санкций против российских военных корреспондентов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время презентации документального фильма RT "Военкоры" в штаб-квартире организации.Ряд западных стран ранее в текущем году ввели ограничительные меры, в частности, против военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, а также военкора "Комсомольской правды" Александра Коца и специального корреспондента газеты Дмитрия Стешина.По его мнению, ООН должна сделать все возможное для защиты тех, кто отстаивает правду.Как указал постпред, фильм "Военкоры" выйдет на большие экраны к концу года. В нем рассказывается о работе российских военкоров в условиях спецоперации.Как подчеркнул Небензя, Москва с начала спецоперации находится под большим информационным давлением с огромным количеством фейков о российских военных.По его словам, основным заказчиком, поставщиком и потребителем такой информации стал западный медиарынок."Как западные вооружения обстреливают города Донбасса, западная пропаганда выпускает информационные снаряды по собственным гражданам", — отметил Небензя.Он также добавил, что из-за бесконечных фейков эти люди теряют связь с действительностью и их способность независимо мыслить существенно осложняется. В частности, истории с Бучей и Краматорском наглядно показали, как при помощи манипуляций заставить впечатлительных зрителей поверить "в самую топорную провокацию".

https://ria.ru/20220823/donbass-1811494094.html

https://ria.ru/20220908/televeschanie-1815414583.html

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василий небензя, россия, оон, нато, сша, евгений поддубный, вгтрк, донбасс, в мире