https://ria.ru/20221101/voenkory-1828527380.html
Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров
Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров - РИА Новости, 01.11.2022
Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров
Москва считает неприемлемым введение Вашингтоном и его союзниками по НАТО персональных санкций против российских военных корреспондентов, заявил постпред России РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:55
2022-11-01T21:55
2022-11-01T23:10
василий небензя
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Москва считает неприемлемым введение Вашингтоном и его союзниками по НАТО персональных санкций против российских военных корреспондентов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время презентации документального фильма RT "Военкоры" в штаб-квартире организации.Ряд западных стран ранее в текущем году ввели ограничительные меры, в частности, против военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, а также военкора "Комсомольской правды" Александра Коца и специального корреспондента газеты Дмитрия Стешина.По его мнению, ООН должна сделать все возможное для защиты тех, кто отстаивает правду.Как указал постпред, фильм "Военкоры" выйдет на большие экраны к концу года. В нем рассказывается о работе российских военкоров в условиях спецоперации.Как подчеркнул Небензя, Москва с начала спецоперации находится под большим информационным давлением с огромным количеством фейков о российских военных.По его словам, основным заказчиком, поставщиком и потребителем такой информации стал западный медиарынок."Как западные вооружения обстреливают города Донбасса, западная пропаганда выпускает информационные снаряды по собственным гражданам", — отметил Небензя.Он также добавил, что из-за бесконечных фейков эти люди теряют связь с действительностью и их способность независимо мыслить существенно осложняется. В частности, истории с Бучей и Краматорском наглядно показали, как при помощи манипуляций заставить впечатлительных зрителей поверить "в самую топорную провокацию".
https://ria.ru/20220823/donbass-1811494094.html
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василий небензя, россия, оон, нато, сша, евгений поддубный, вгтрк, донбасс, в мире
Василий Небензя, Россия, ООН, НАТО, США, Евгений Поддубный, ВГТРК, Донбасс, В мире
21:55 01.11.2022 (обновлено: 23:10 01.11.2022)
Небензя заявил о недопустимости санкций против российских военкоров
Небензя назвал введение санкций против российских военкоров со стороны США недопустимым
ООН, 1 ноя — РИА Новости. Москва считает неприемлемым введение Вашингтоном и его союзниками по НАТО персональных санкций против российских военных корреспондентов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время презентации документального фильма RT "Военкоры" в штаб-квартире организации.
Ряд западных стран ранее в текущем году ввели ограничительные меры, в частности, против военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного
, а также военкора "Комсомольской правды" Александра Коца и специального корреспондента газеты Дмитрия Стешина.
"Считаем абсолютно недопустимыми попытки США и их союзников по НАТО оказывать давление на военкоров, ущемляя их право на свободу слова путем введения против них односторонних санкций", — сказал Небензя.
По его мнению, ООН должна сделать все возможное для защиты тех, кто отстаивает правду.
Как указал постпред, фильм "Военкоры" выйдет на большие экраны к концу года. В нем рассказывается о работе российских военкоров в условиях спецоперации.
Как подчеркнул Небензя, Москва с начала спецоперации находится под большим информационным давлением с огромным количеством фейков о российских военных.
По его словам, основным заказчиком, поставщиком и потребителем такой информации стал западный медиарынок.
"Как западные вооружения обстреливают города Донбасса
, западная пропаганда выпускает информационные снаряды по собственным гражданам", — отметил Небензя.
Он также добавил, что из-за бесконечных фейков эти люди теряют связь с действительностью и их способность независимо мыслить существенно осложняется. В частности, истории с Бучей и Краматорском наглядно показали, как при помощи манипуляций заставить впечатлительных зрителей поверить "в самую топорную провокацию".