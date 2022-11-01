https://ria.ru/20221101/vegany-1828162724.html

Подводные камни веганства: кому полезна растительная диета

Подводные камни веганства: кому полезна растительная диета - РИА Новости, 01.11.2022

Подводные камни веганства: кому полезна растительная диета

Веганское течение с момента своего зарождения вызывает споры как среди врачей, так и среди приверженцев здорового питания. Насколько полезно для человека... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:43

культура

стиль жизни

диета

еда

здоровье

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812981824_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_4cc6a2c51bd965a4a9a8f92c1385b050.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Екатерина Янсон, Татьяна Рыжкова. Веганское течение с момента своего зарождения вызывает споры как среди врачей, так и среди приверженцев здорового питания. Насколько полезно для человека полностью отказываться от пищи животного происхождения и как подобная диета влияет на здоровье и качество жизни — в Международный день вегана РИА Новости попросило экспертов высказаться на эту тему.Валентина Адаева, нутрициолог:В основном веганство выбирают из-за веяний моды или влияния других людей. Еще одна причина — мифы и заблуждения вокруг еды. Антибиотики в молоке, провоцирующее рак мясо, ртуть в рыбе — все эти домыслы вызывают страх и формируют неверное представление о здоровом питании. Но единственно правильная диета, по мнению науки, — сбалансированный рацион, включающий все виды продуктов.Не могу сказать, что я категорически за веганство или против него. Аминокислоты и белок, содержащиеся в мясе, есть, например, в бобовых. Главное — следить за разнообразием питания, чтобы получить все необходимые элементы. На полках супермаркетов сегодня — десятки наименований растительного молока, йогуртов и прочих продуктов, обогащенных кальцием. Соя — хороший вариант для веганов. Но не стоит питаться только ею.Елена Здонова, преподаватель хатха-йоги:Я практиковала веганство около полугода. Это довольно легко в наших реалиях — есть десятки магазинов и даже кафе для веганов: в Санкт-Петербурге, например, дешевый Сенной рынок. Но сейчас я против такой диеты — мой небольшой опыт не выявил значительных плюсов. Хотя временное веганство может быть хорошей разгрузкой для человека, который злоупотребляет фастфудом или красным мясом, — сродни дезинтоксикации и голоданию.Семен Шарнин, фитнес-тренер, мастер спорта по пауэрлифтингу:Чтобы набрать мышечный вес, нужно много белка в рационе. Да, он бывает растительным, но такой усваивается организмом на 30 процентов. Животный — примерно на 90, яичный — почти на 100. Представьте, сколько придется есть сои, тофу и бобовых.Повышается риск травмировать суставы, связки, кости. Без животных продуктов организм не получает коллаген и желатин, а это строительный материал для связок и соединительных тканей. А биодобавки получают из животного материала, следовательно, употреблять их убежденному вегану нельзя.Наталья Лобова, нутрициолог и специалист в сфере красоты:Среди моих знакомых есть веганы. Кто-то стал таким по этическим соображениям, кто-то считает, что мясо — риск онкозаболеваний. У кого-то это связано с религией. Выбирая тип питания, начните с обследования. Только грамотный специалист составит полноценный рацион, учитывая потребности и индивидуальные особенности организма.Но, как правило, к врачам обращаются редко. Меню веганов на 80 процентов составляют углеводы, много слизеобразующих продуктов, растительных масел. Все это ведет к дефициту витаминов группы В, гормональным проблемам, анемии, сбоям в ЖКТ.Олеся Бруслик, эндокринолог:Я пробовала веганство в рамках православного поста. Было тяжело физически, под конец выпадали волосы, ломались ногти. Но это мои личные особенности. Я знаю людей, которые переносят отказ от животных продуктов проще и даже с удовольствием.Среди моих пациентов есть веганы. Мы регулярно проверяем показатели, которые у них обычно уходят в дефицит. Железо, витамин А, омега-3, йод, кальций — нужно хорошо продумать диету, чтобы это восполнить.У меня был клинический случай: у моего племянника с рождения тяжелая аллергия на все виды животных белков, несмотря на грудное вскармливание. Он чувствовал себя лучше, когда его мама ела только растительные продукты. Но это редкость. Здесь веганство можно использовать временно — как лечебную диету. Если плохо усваивается белок, то на растительной диете вам станет лучше — уйдет тяжесть в желудке, сонливость после еды. При проблемах с детоксикацией исчезают головные боли и хроническая усталость.И все же стоит прибавить к рациону яйца, морепродукты, молочные продукты. Тогда питание полноценное и здоровое даже без мяса.Ольга Щербань, натуропат:Я была веганкой на протяжении года. Исключила не только продукты животного происхождения, но и те, на которые была индивидуальная непереносимость, — ряд овощей, фруктов, глютен. Меня заставила перейти на такую диету духовная практика — трехчасовая ежедневная медитация на внутренний свет и звук. К тому же я против убийства животных и охоты на них.Через год пришлось отказаться от этой диеты, потому что в путешествиях невозможно найти еду, которая бы мне подходила. Я перешла на вегетарианскую пищу.Я продержалась год. До этого пыталась быть и сыроедом, и вегетарианкой — и все это быстро заканчивалось с негативными для меня последствиями.Одна из проблем веганов — неправильное сочетание продуктов. У нас в Санкт-Петербурге есть кафе, где подают злаковые вместе с бобовыми, например, хумус в лепешке. Организму это переварить непросто, необходимо много ферментов. Многие веганы налегают на глютен и фруктозу — это тоже не самые полезные вещества. Или бобовые — они часто бывают аллергенами.Лилия Назиманова, нутрициолог:Быть веганом в России или где-нибудь в Калифорнии — совершенно разные вещи. Генетически мы не приспособлены к полноценному веганству: у нас не тот климат. Наши предки никогда не ели исключительно овощи и фрукты. Эти продукты были сезонными, употреблялись недолго и в небольшом количестве. Нужно также учитывать, что угол падения солнечных лучей у нас острый, из-за чего повсеместный дефицит витамина D.Я вижу у веганов крайне высокие уровни глюкозы и инсулина.Если съесть сладкую папайю натощак, содержание глюкозы в крови резко вырастет. Но если перед этим употребить два небольших яйца, скачок будет не таким стремительным.Все вышесказанное не значит, что есть красное мясо каждый день полезно. Его избыток связывают с повышенным риском рака. Нужно разнообразить рацион птицей, рыбой, морепродуктами.Если вы все же выбрали веганство, делайте акцент на крупы и овощи, а не на фрукты. И периодически проверяйтесь на гемоглобин, общий белок и сывороточное железо.Евгения Подкорытова, фитнес-тренер и нутрициолог:Я люблю эксперименты, поэтому знакома с вегетарианством, практиковала его около десяти лет назад. Исключительно из любопытства. При этом я ела молочные продукты, иногда яйца. Но когда я попыталась вернуть мясо, птицу и рыбу в рацион, оказалось, что они плохо перевариваются — вызывают тяжесть в животе и отеки. Пришлось очень долго принимать ферменты, значительно ухудшилось качество волос и кожи.Выбравшим веганство нужно обязательно следить за общим уровнем белка, поддерживать в норме железо, витамин В12 и В9, D3, омега-3, проверять липидный спектр и гомоцистеин. И при необходимости корректировать эти параметры со специалистом.

https://ria.ru/20221030/auto-1827602299.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

стиль жизни, диета, еда, здоровье, питание