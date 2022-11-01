https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828536405.html

Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре

Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022

Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре

Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-01T23:19

2022-11-01T23:19

2022-11-02T00:47

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828487946.html

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хулуси акар, турция, россия, украина, в мире