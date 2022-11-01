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Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
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Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре
Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T23:19
2022-11-02T00:47
хулуси акар
турция
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украина
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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хулуси акар, турция, россия, украина, в мире
Хулуси Акар, Турция, Россия, Украина, В мире
23:19 01.11.2022 (обновлено: 00:47 02.11.2022)
 
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре

Министр обороны Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь. Там нет никаких проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - приводит слова Акара его пресс-служба.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 18:41
Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
 
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