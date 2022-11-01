https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828536405.html
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре - РИА Новости, 02.11.2022
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре
Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-01T23:19
2022-11-01T23:19
2022-11-02T00:47
хулуси акар
турция
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_1ab7cde972ca80a1f82b37ecfd75d586.jpg
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828487946.html
турция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_809c467682626e42fde4675b21f9f4ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хулуси акар, турция, россия, украина, в мире
Хулуси Акар, Турция, Россия, Украина, В мире
23:19 01.11.2022 (обновлено: 00:47 02.11.2022)
Турецкие суда продолжат вывозить агропродукцию с Украины, заявили в Анкаре
Министр обороны Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами