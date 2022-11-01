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В Торонто при стрельбе у школы погиб человек - РИА Новости, 01.11.2022
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В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек - РИА Новости, 01.11.2022
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:13
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция."Один человек, мужчина, скончался в больнице... Второй пострадавший, подросток, был доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Как сообщается, нападавший был в черной кофте и медицинской маске. Ему удалось скрыться с места преступления.
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в мире, торонто
В мире, Торонто
09:13 01.11.2022 (обновлено: 09:17 01.11.2022)
 
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек

В Торонто при стрельбе у школы погиб человек, еще один пострадал

© Фото : Toronto Police ServiceПолицейская машина в Торонто
Полицейская машина в Торонто - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Toronto Police Service
Полицейская машина в Торонто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция.
"Один человек, мужчина, скончался в больнице... Второй пострадавший, подросток, был доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Как сообщается, нападавший был в черной кофте и медицинской маске. Ему удалось скрыться с места преступления.
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При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
 
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