https://ria.ru/20221101/toronto-1828314224.html
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек - РИА Новости, 01.11.2022
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:13
2022-11-01T09:13
2022-11-01T09:17
в мире
торонто
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция."Один человек, мужчина, скончался в больнице... Второй пострадавший, подросток, был доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Как сообщается, нападавший был в черной кофте и медицинской маске. Ему удалось скрыться с места преступления.
https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто
09:13 01.11.2022 (обновлено: 09:17 01.11.2022)
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек
В Торонто при стрельбе у школы погиб человек, еще один пострадал