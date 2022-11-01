https://ria.ru/20221101/toronto-1828314224.html

В Торонто при стрельбе у школы погиб человек

В Торонто при стрельбе у школы погиб человек - РИА Новости, 01.11.2022

В Торонто при стрельбе у школы погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:13

2022-11-01T09:13

2022-11-01T09:17

в мире

торонто

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы у школы в канадском Торонто, сообщает местная полиция."Один человек, мужчина, скончался в больнице... Второй пострадавший, подросток, был доставлен в травматологический центр на машине скорой помощи", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Как сообщается, нападавший был в черной кофте и медицинской маске. Ему удалось скрыться с места преступления.

https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html

торонто

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, торонто