https://ria.ru/20221101/toplivo-1828358946.html

Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом

Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом - РИА Новости, 01.11.2022

Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом

Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива, но прямые поставки пока не осуществляются, заявил журналистам министр... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

2022-11-01T12:05

экономика

шри-ланка

россия

топливо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935978_0:307:2730:1843_1920x0_80_0_0_03ac3b3945311b976f84f4ed472e80c7.jpg

АБУ-ДАБИ, 1 ноя – РИА Новости. Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива, но прямые поставки пока не осуществляются, заявил журналистам министр энергетики страны Канчана Винджесекера.Он отметил, что все поставки пока идут через трейдеров в Дубае и Сингапуре. "Но мы сейчас видим, что некоторые сорта российской нефти не подходят для нашей переработки. И нам придется вернуться к ближневосточной нефти и сырью из других стран, которые мы использовали ранее. Если мы сможем себе позволить это с точки зрения финансов, то мы продолжит покупать некоторые сорта нефти из России", - заключил министр.В сентябре шри-ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана говорил РИА Новости, что власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, и переговоры "идут хорошо".Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ). Внешний долг государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных ограничений, в результате страна не может закупить достаточно топлива.

https://ria.ru/20221101/shri-lanka-1828342349.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, шри-ланка, россия, топливо, в мире