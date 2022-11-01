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Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом - РИА Новости, 01.11.2022
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Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом
Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом - РИА Новости, 01.11.2022
Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом
Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива, но прямые поставки пока не осуществляются, заявил журналистам министр... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:05
2022-11-01T12:05
экономика
шри-ланка
россия
топливо
в мире
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АБУ-ДАБИ, 1 ноя – РИА Новости. Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива, но прямые поставки пока не осуществляются, заявил журналистам министр энергетики страны Канчана Винджесекера.Он отметил, что все поставки пока идут через трейдеров в Дубае и Сингапуре. "Но мы сейчас видим, что некоторые сорта российской нефти не подходят для нашей переработки. И нам придется вернуться к ближневосточной нефти и сырью из других стран, которые мы использовали ранее. Если мы сможем себе позволить это с точки зрения финансов, то мы продолжит покупать некоторые сорта нефти из России", - заключил министр.В сентябре шри-ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана говорил РИА Новости, что власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, и переговоры "идут хорошо".Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ). Внешний долг государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных ограничений, в результате страна не может закупить достаточно топлива.
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экономика, шри-ланка, россия, топливо, в мире
Экономика, Шри-Ланка, Россия, Топливо, В мире
12:05 01.11.2022
 
Шри-Ланка получила от России согласие помочь с топливом

Министр энергетики Шри-Ланки Винджесекера заявил, что Россия согласилась помочь с топливом

© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika Вид на Коломбо, Шри-Ланка
Вид на Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Unsplash / Yunesh Shalika
Вид на Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 1 ноя – РИА Новости. Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива, но прямые поставки пока не осуществляются, заявил журналистам министр энергетики страны Канчана Винджесекера.
"Мы запрашивали у российского правительства помощь в обеспечении энергетической безопасности Шри-Ланки. Они дали положительный ответ. Но пока прямых поставок (топлива - ред.) все еще нет", - сказал министр в кулуарах конференции ADIPEC.
Он отметил, что все поставки пока идут через трейдеров в Дубае и Сингапуре. "Но мы сейчас видим, что некоторые сорта российской нефти не подходят для нашей переработки. И нам придется вернуться к ближневосточной нефти и сырью из других стран, которые мы использовали ранее. Если мы сможем себе позволить это с точки зрения финансов, то мы продолжит покупать некоторые сорта нефти из России", - заключил министр.
В сентябре шри-ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана говорил РИА Новости, что власти Шри-Ланки продолжают обсуждать с Россией просьбу бывшего президента островного государства о кредите на российское топливо, и переговоры "идут хорошо".
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ). Внешний долг государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за ковидных ограничений, в результате страна не может закупить достаточно топлива.
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