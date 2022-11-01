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В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике - РИА Новости, 01.11.2022
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В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике
В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике - РИА Новости, 01.11.2022
В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать для России образ врага, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:50
2022-11-01T08:20
йенс столтенберг
николай корчунов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
арктика
европа
нато
арктический совет
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать для России образ врага, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса.Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и воздерживается от совместных учений с другими странами в этом регионе.Вместе с тем, отметил посол, в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны."НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Все это не может не вызывать у нас озабоченность", — подчеркнул он.В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли об открытости Москвы к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
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йенс столтенберг, николай корчунов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, арктика, европа, нато, арктический совет
Йенс Столтенберг, Николай Корчунов, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Арктика, Европа, НАТО, Арктический совет
06:50 01.11.2022 (обновлено: 08:20 01.11.2022)
 
В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике

МИД: генсек НАТО Столтенберг пытается сформировать из России образ врага

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать для России образ врага, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса.

"С озабоченностью воспринимаем эти заявления. Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице России", — сказал дипломат.

Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и воздерживается от совместных учений с другими странами в этом регионе.
Вместе с тем, отметил посол, в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны.
"НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Все это не может не вызывать у нас озабоченность", — подчеркнул он.
В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
В МИД заявляли об открытости Москвы к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.
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