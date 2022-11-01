https://ria.ru/20221101/stoltenberg-1828305038.html

В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике

В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике - РИА Новости, 01.11.2022

В МИД прокомментировали слова Столтенберга о роли России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать для России образ врага, заявил РИА Новости посол РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T06:50

2022-11-01T06:50

2022-11-01T08:20

йенс столтенберг

николай корчунов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

арктика

европа

нато

арктический совет

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими высказываниями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать для России образ врага, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.Ранее Столтенберг заявил о росте российского присутствия на Крайнем Севере. По его словам, это "имеет значение" для безопасности альянса.Корчунов напомнил, что Россия по числу военных баз в Арктике намного уступает странам-членам НАТО и воздерживается от совместных учений с другими странами в этом регионе.Вместе с тем, отметил посол, в военной деятельности в высоких широтах все больше участвуют другие страны."НАТО затягивает все больше стран в высокие широты. Многие страны вообще не имеют арктических компетенций. Это, соответственно, повышает риски непреднамеренных инцидентов, появления конфликтных ситуаций. Все это не может не вызывать у нас озабоченность", — подчеркнул он.В России неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД заявляли об открытости Москвы к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20221012/arktika-1823507875.html

россия

арктика

европа

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йенс столтенберг, николай корчунов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, арктика, европа, нато, арктический совет