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МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех

МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех - РИА Новости, 01.11.2022

МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех

Китайская пилотируемая космонавтика всегда была обращена к миру, орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества, заявил на брифинге... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:02

2022-11-01T13:02

2022-11-01T13:02

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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Китайская пилотируемая космонавтика всегда была обращена к миру, орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун"."В развитии пилотируемой космонавтики Китай всегда опирался на свои силы, но она всегда была обращена лицом к миру", - сказал дипломат, добавив, что ранее Китай подписал соглашения о сотрудничестве с рядом космических агентств и организаций и реализовал различные формы проектов по взаимодействию."С нетерпением ждем, что китайская космическая станция как можно скорее станет космическим домом для всего человечества", - добавил Чжао Лицзянь.Он отметил, что космическая станция Китая открыла проект для всех государств-членов ООН. В настоящее время подтверждено, что для китайской космической станции выбраны проекты научных экспериментов из 17 стран, включая Швейцарию, Польшу, Германию и Италию.Дипломат подчеркнул, что КНР продолжит усердно работать над исследованием и использованием космического пространства в мирных целях, что поспособствует экономическому и социальному развитию всех стран мира.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" весом 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь" весом 23,2 тонны, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра.Общее жилое пространство станции после завершения строительства достигает примерно 110 кубических метров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".

https://ria.ru/20221101/modul-1828345247.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804591387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, чжао лицзянь, мид кнр, оон, космос