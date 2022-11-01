Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221101/stantsiya-1828378864.html
МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех
МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех - РИА Новости, 01.11.2022
МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех
Китайская пилотируемая космонавтика всегда была обращена к миру, орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества, заявил на брифинге... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:02
2022-11-01T13:02
россия-китай: главное
китай
чжао лицзянь
мид кнр
оон
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_921:407:2595:1348_1920x0_80_0_0_d588d249c76f179b368e7eb6e3a1db57.jpg
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Китайская пилотируемая космонавтика всегда была обращена к миру, орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.Во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун"."В развитии пилотируемой космонавтики Китай всегда опирался на свои силы, но она всегда была обращена лицом к миру", - сказал дипломат, добавив, что ранее Китай подписал соглашения о сотрудничестве с рядом космических агентств и организаций и реализовал различные формы проектов по взаимодействию."С нетерпением ждем, что китайская космическая станция как можно скорее станет космическим домом для всего человечества", - добавил Чжао Лицзянь.Он отметил, что космическая станция Китая открыла проект для всех государств-членов ООН. В настоящее время подтверждено, что для китайской космической станции выбраны проекты научных экспериментов из 17 стран, включая Швейцарию, Польшу, Германию и Италию.Дипломат подчеркнул, что КНР продолжит усердно работать над исследованием и использованием космического пространства в мирных целях, что поспособствует экономическому и социальному развитию всех стран мира.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" весом 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь" весом 23,2 тонны, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра.Общее жилое пространство станции после завершения строительства достигает примерно 110 кубических метров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".
https://ria.ru/20221101/modul-1828345247.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804591387.html
китай
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_786:314:2434:1550_1920x0_80_0_0_84a6464904d97a3b530ea889f1852db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, чжао лицзянь, мид кнр, оон, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Чжао Лицзянь, МИД КНР, ООН, Космос
13:02 01.11.2022
 

МИД КНР: китайская орбитальная станция станет "космическим домом" для всех

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Китайская пилотируемая космонавтика всегда была обращена к миру, орбитальная станция КНР станет "космическим домом" для всего человечества, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Во вторник управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".
"В развитии пилотируемой космонавтики Китай всегда опирался на свои силы, но она всегда была обращена лицом к миру", - сказал дипломат, добавив, что ранее Китай подписал соглашения о сотрудничестве с рядом космических агентств и организаций и реализовал различные формы проектов по взаимодействию.
"С нетерпением ждем, что китайская космическая станция как можно скорее станет космическим домом для всего человечества", - добавил Чжао Лицзянь.
Лабораторный модуль Мэнтянь успешно состыковался с космической станцией - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:27Россия-Китай: Главное
Лабораторный модуль "Мэнтянь" успешно состыковался с космической станцией
Он отметил, что космическая станция Китая открыла проект для всех государств-членов ООН. В настоящее время подтверждено, что для китайской космической станции выбраны проекты научных экспериментов из 17 стран, включая Швейцарию, Польшу, Германию и Италию.
Дипломат подчеркнул, что КНР продолжит усердно работать над исследованием и использованием космического пространства в мирных целях, что поспособствует экономическому и социальному развитию всех стран мира.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ" весом 22,5 тонны, длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей. В июле этого года со станцией успешно состыковался лабораторный модуль "Вэньтянь" весом 23,2 тонны, длиной 17,9 метра и диаметром 4,2 метра.
Общее жилое пространство станции после завершения строительства достигает примерно 110 кубических метров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-5В с лабораторным модулем для китайской орбитальной станции с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, Китай - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 09:44
Китай запустил лабораторный модуль для космической станции "Тяньгун"
Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.
На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЧжао ЛицзяньМИД КНРООНКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала