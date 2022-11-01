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Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828368361.html
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР
Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики.В ролике демонстрируется боевая работа артиллеристов 1-й Cлавянской гвардейской мотострелковой бригады. Огонь по противнику ведется расчетом 152-мм буксируемой гаубицы Д-20. Параллельно журналист демонстрирует кадры с беспилотника, фиксирующего результаты стрельбы."Оператор беспилотника засек движущуюся легкобронированную цель, которая укрылась в лесопосадке. Первый пристрелочный выстрел выходит с недолетом, что вынуждает вносить поправки. Второй снаряд падает четко перед целью. И третий накрывает ее. О поражении свидетельствует характерное задымление", - отмечает в видео журналист.После поражения украинской боевой машины расчет сворачивает орудие и вместе с корреспондентом укрывается в блиндаже, чтобы избежать ответного огня с украинской стороны.При этом, как отметил один из артиллеристов ДНР, очень часто ответный огонь украинскими боевиками ведется по жилым кварталам Донецка.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html
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донецкая народная республика
донецк
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353
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Уничтожение украинской техники артиллеристами ДНР
Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики
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РИА Новости
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60
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безопасность, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк
12:30 01.11.2022 (обновлено: 12:59 01.11.2022)
 
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР

Корреспондент РИА Новости снял уничтожение украинской техники артиллерией ДНР

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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики.
В ролике демонстрируется боевая работа артиллеристов 1-й Cлавянской гвардейской мотострелковой бригады. Огонь по противнику ведется расчетом 152-мм буксируемой гаубицы Д-20. Параллельно журналист демонстрирует кадры с беспилотника, фиксирующего результаты стрельбы.
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"Оператор беспилотника засек движущуюся легкобронированную цель, которая укрылась в лесопосадке. Первый пристрелочный выстрел выходит с недолетом, что вынуждает вносить поправки. Второй снаряд падает четко перед целью. И третий накрывает ее. О поражении свидетельствует характерное задымление", - отмечает в видео журналист.
После поражения украинской боевой машины расчет сворачивает орудие и вместе с корреспондентом укрывается в блиндаже, чтобы избежать ответного огня с украинской стороны.
При этом, как отметил один из артиллеристов ДНР, очень часто ответный огонь украинскими боевиками ведется по жилым кварталам Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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