https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828368361.html
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР - РИА Новости, 01.11.2022
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР
Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики.В ролике демонстрируется боевая работа артиллеристов 1-й Cлавянской гвардейской мотострелковой бригады. Огонь по противнику ведется расчетом 152-мм буксируемой гаубицы Д-20. Параллельно журналист демонстрирует кадры с беспилотника, фиксирующего результаты стрельбы."Оператор беспилотника засек движущуюся легкобронированную цель, которая укрылась в лесопосадке. Первый пристрелочный выстрел выходит с недолетом, что вынуждает вносить поправки. Второй снаряд падает четко перед целью. И третий накрывает ее. О поражении свидетельствует характерное задымление", - отмечает в видео журналист.После поражения украинской боевой машины расчет сворачивает орудие и вместе с корреспондентом укрывается в блиндаже, чтобы избежать ответного огня с украинской стороны.При этом, как отметил один из артиллеристов ДНР, очень часто ответный огонь украинскими боевиками ведется по жилым кварталам Донецка.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Уничтожение украинской техники артиллеристами ДНР
Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики
2022-11-01T12:30
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PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк
12:30 01.11.2022 (обновлено: 12:59 01.11.2022)
Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР
Корреспондент РИА Новости снял уничтожение украинской техники артиллерией ДНР