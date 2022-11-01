https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828368361.html

Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР

Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР - РИА Новости, 01.11.2022

Корреспондент РИА Новости снял боевую работу артиллерии ДНР

Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:30

2022-11-01T12:30

2022-11-01T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики.В ролике демонстрируется боевая работа артиллеристов 1-й Cлавянской гвардейской мотострелковой бригады. Огонь по противнику ведется расчетом 152-мм буксируемой гаубицы Д-20. Параллельно журналист демонстрирует кадры с беспилотника, фиксирующего результаты стрельбы."Оператор беспилотника засек движущуюся легкобронированную цель, которая укрылась в лесопосадке. Первый пристрелочный выстрел выходит с недолетом, что вынуждает вносить поправки. Второй снаряд падает четко перед целью. И третий накрывает ее. О поражении свидетельствует характерное задымление", - отмечает в видео журналист.После поражения украинской боевой машины расчет сворачивает орудие и вместе с корреспондентом укрывается в блиндаже, чтобы избежать ответного огня с украинской стороны.При этом, как отметил один из артиллеристов ДНР, очень часто ответный огонь украинскими боевиками ведется по жилым кварталам Донецка.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

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Уничтожение украинской техники артиллеристами ДНР Корреспондент РИА Новости снял видео уничтожения украинской техники артиллеристами Донецкой народной республики 2022-11-01T12:30 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, донецк