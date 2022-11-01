https://ria.ru/20221101/slovo-1828417639.html

Британский словарь Collins выбрал главное слово 2022 года

Британский словарь Collins выбрал главное слово 2022 года - РИА Новости, 01.11.2022

Британский словарь Collins выбрал главное слово 2022 года

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, образованный путем слияния слов РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:54

2022-11-01T14:54

2022-11-01T14:54

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/82/1496128261_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4c406a2c555cd984f5281ac459c614c1.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, образованный путем слияния слов permanent crisis (перманентный кризис)."Термин Permacrisis, обозначающий "продолжительный период нестабильности и небезопасности", был назван словом года-2022", - говорится в сообщении на сайте словаря.Collins Dictionary отмечает, что этот термин является одним из нескольких слов, относящихся к продолжающемуся во всем мире кризису, объединяющему политическую нестабильность, конфликт на Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни.В список претендентов на звание "слово года" вошли и другие слова и выражения, связанные с кризисом в разных сферах жизни. Термин "патигейт", например, обозначает скандал вокруг бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона из-за его вечеринок во время пандемии, с которого начался период политической нестабильности в стране. Еще одним словом в списке, связанным с Британией, стало прилагательное "каролинский", обозначающее всё, что связано с именем нового короля Карла III, взошедшего на престол после смерти Елизаветы II.Энергетический кризис в мире породил такое словосочетание как warm banks ("банки тепла" по аналогии с банками продовольствия), использующееся для обозначения мест, где в холодное время могут собраться бедные люди, которые не могут позволить себе отапливать свои дома.Конфликт на Украине привел к тому, что в шорт-лист попало слово Киев (с написанием на украинский манер Kyiv) и термин lawfare (использование юридических механизмов в отношении противника), ставшее популярным на фоне тщательного изучения финансов российских бизнесменов и других богатых людей для оказания давления на Россию.Кроме того, в список попали слова vibe shift (значительное изменение доминирующей тенденции в культуре), quiet quitting ("тихое увольнение", когда сотрудник не делает ничего, кроме своих прямых обязанностей), sportswashing (продвижение спортивного мероприятия для отвлечения внимания от противоречивой деятельности) и splooting (умилительная поза животных, лежащих на животе c распластанными лапами).В прошлом году словом года было выбрано слово NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), тип уникального цифрового объекта, который хранит такие данные, как история продаж в блокчейне.

https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827593093.html

https://ria.ru/20221011/eda-1822977296.html

https://ria.ru/20221027/pekarni-1827366442.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания