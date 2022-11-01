09:32 01.11.2022 (обновлено: 09:34 01.11.2022)
В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"
Специалисты завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой" в центре Москвы
Коммуникации коллекторного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра, работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе "Моховой", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.
"В рамках проекта восстановили гидроизоляцию швов железобетонных конструкций и защитный слой бетона, выполнили замену и антикоррозийную защиту металлоконструкций. Проведенные комплексные работы позволят существенно продлить срок эксплуатации коллектора", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.