https://ria.ru/20221101/remont-1828317453.html

В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"

В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой" - РИА Новости, 01.11.2022

В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:32

2022-11-01T09:32

2022-11-01T09:34

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра, работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе "Моховой", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.

https://ria.ru/20221012/kapremont-1823341273.html

https://realty.ria.ru/20221101/kollektory-1827124199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия