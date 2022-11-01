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В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой" - РИА Новости, 01.11.2022
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В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"
В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой" - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:32
2022-11-01T09:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра, работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе "Моховой", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
https://ria.ru/20221012/kapremont-1823341273.html
https://realty.ria.ru/20221101/kollektory-1827124199.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Россия
09:32 01.11.2022 (обновлено: 09:34 01.11.2022)
 
В Москве завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой"

Специалисты завершили капремонт коммуникационного коллектора "Моховой" в центре Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКоммуникации коллекторного комплекса
Коммуникации коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коммуникации коллекторного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт коммуникационного коллектора "Моховой", расположенного в районах Арбат и Тверской, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице ведется комплексная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабели и кабели связи. В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра, работы завершены на шести объектах, в том числе в коллекторе "Моховой", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций.
"В рамках проекта восстановили гидроизоляцию швов железобетонных конструкций и защитный слой бетона, выполнили замену и антикоррозийную защиту металлоконструкций. Проведенные комплексные работы позволят существенно продлить срок эксплуатации коллектора", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
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