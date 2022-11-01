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При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок
Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:41
2022-11-01T10:41
2022-11-01T10:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок
При обстреле Кременского района в ЛНР украинскими войсками пострадал десятилетний мальчик