https://ria.ru/20221101/rebenok-1828331940.html

При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок

При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 01.11.2022

При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок

Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:41

2022-11-01T10:41

2022-11-01T10:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, кременная