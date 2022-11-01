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При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок - РИА Новости, 01.11.2022
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок
Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:41
2022-11-01T10:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
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луганская народная республика, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная
10:41 01.11.2022
 
При обстреле ВСУ Кременского района в ЛНР пострадал ребенок

При обстреле Кременского района в ЛНР украинскими войсками пострадал десятилетний мальчик

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсколки разбитого окна жилого дома в ЛНР
Осколки разбитого окна жилого дома в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Осколки разбитого окна жилого дома в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ребенок пострадал из-за обстрелов Кременского района в ЛНР украинскими войсками, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ЛНР в СЦКК получена дополнительная информация о том, что 31 октября в результате артиллерийского обстрела Кременского района в поселке городского типа Краснореченское тяжелые ранения получил 10-летний мальчик", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки украинцев прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", украинские войска несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременная
 
 
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