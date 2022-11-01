https://ria.ru/20221101/razrabotki-1828501106.html
РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР
РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР - РИА Новости, 01.11.2022
РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР
Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:35
2022-11-01T19:35
2022-11-01T19:35
российский экспортный центр (рэц)
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юар
кейптаун
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технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Подобное мероприятие проходит в ЮАР впервые.Там добавили, что среди разработок, в частности, биометрические решения по распознаванию лиц, программное обеспечение и оборудование для видеоконференцсвязи, а также уникальные разработки для оптимизации бизнес-процессов.Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из ЮАР и других африканских стран.В деловую программу миссии также включены два круглых стола. Первый круглый стол "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" состоится с участием торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева.В фокусе второй дискуссии "Глобальные ИТ-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" – диалог экспертов в сфере ИТ Южной Африки и российских инновационных компаний. Участники обсудят ключевые отрасли для инноваций в экономике страны, секреты успешного позиционирования для международных компаний, перспективы рынка Южной Африки в качестве "окна" для выхода на другие африканские рынки, а также другие важные особенности ИТ экосистемы. В работе круглых столов примут участие лидеры мнений и представители государственных органов, регулирующих внедрение инноваций в различных отраслях экономики.Бизнес-миссия также приурочена к крупнейшей региональной выставке и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, которая пройдет в Кейптауне с 7 по 11 ноября. Ожидается, что российские экспортеры после завершения бизнес-миссии также примут участие в работе Africa Tech.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Fountains в центральном деловом районе города.
https://ria.ru/20221021/rets-1825726478.html
https://ria.ru/20221027/tovary-1827155878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, кейптаун, россия, экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ЮАР, Кейптаун, Россия, Экономика, Технологии
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Подобное мероприятие проходит в ЮАР
впервые.
"Российские компании представят востребованные инновационные разработки в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, окружающей среды, банковского дела, транспорта и информационной безопасности", - рассказали в РЭЦ.
Там добавили, что среди разработок, в частности, биометрические решения по распознаванию лиц, программное обеспечение и оборудование для видеоконференцсвязи, а также уникальные разработки для оптимизации бизнес-процессов.
Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из ЮАР и других африканских стран.
В деловую программу миссии также включены два круглых стола. Первый круглый стол "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" состоится с участием торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева.
В фокусе второй дискуссии "Глобальные ИТ-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" – диалог экспертов в сфере ИТ Южной Африки и российских инновационных компаний. Участники обсудят ключевые отрасли для инноваций в экономике страны, секреты успешного позиционирования для международных компаний, перспективы рынка Южной Африки в качестве "окна" для выхода на другие африканские рынки, а также другие важные особенности ИТ экосистемы. В работе круглых столов примут участие лидеры мнений и представители государственных органов, регулирующих внедрение инноваций в различных отраслях экономики.
Бизнес-миссия также приурочена к крупнейшей региональной выставке и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, которая пройдет в Кейптауне с 7 по 11 ноября. Ожидается, что российские экспортеры после завершения бизнес-миссии также примут участие в работе Africa Tech.
Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Fountains в центральном деловом районе города.