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РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР - РИА Новости, 01.11.2022
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РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР
РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР - РИА Новости, 01.11.2022
РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР
Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:35
2022-11-01T19:35
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
юар
кейптаун
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Подобное мероприятие проходит в ЮАР впервые.Там добавили, что среди разработок, в частности, биометрические решения по распознаванию лиц, программное обеспечение и оборудование для видеоконференцсвязи, а также уникальные разработки для оптимизации бизнес-процессов.Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из ЮАР и других африканских стран.В деловую программу миссии также включены два круглых стола. Первый круглый стол "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" состоится с участием торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева.В фокусе второй дискуссии "Глобальные ИТ-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" – диалог экспертов в сфере ИТ Южной Африки и российских инновационных компаний. Участники обсудят ключевые отрасли для инноваций в экономике страны, секреты успешного позиционирования для международных компаний, перспективы рынка Южной Африки в качестве "окна" для выхода на другие африканские рынки, а также другие важные особенности ИТ экосистемы. В работе круглых столов примут участие лидеры мнений и представители государственных органов, регулирующих внедрение инноваций в различных отраслях экономики.Бизнес-миссия также приурочена к крупнейшей региональной выставке и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, которая пройдет в Кейптауне с 7 по 11 ноября. Ожидается, что российские экспортеры после завершения бизнес-миссии также примут участие в работе Africa Tech.Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Fountains в центральном деловом районе города.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, кейптаун, россия, экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), ЮАР, Кейптаун, Россия, Экономика, Технологии
19:35 01.11.2022
 

РЭЦ: российские ИТ-компании представят инновационные разработки в ЮАР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Инновационные российские компании-экспортеры в ходе международной деловой миссии в сфере информационно-коммуникационных технологий представят свои проекты 9-10 ноября в Кейптауне, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Подобное мероприятие проходит в ЮАР впервые.
"Российские компании представят востребованные инновационные разработки в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, окружающей среды, банковского дела, транспорта и информационной безопасности", - рассказали в РЭЦ.
Там добавили, что среди разработок, в частности, биометрические решения по распознаванию лиц, программное обеспечение и оборудование для видеоконференцсвязи, а также уникальные разработки для оптимизации бизнес-процессов.
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Ожидается, что в течение двух дней миссии российские компании проведут более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из ЮАР и других африканских стран.
В деловую программу миссии также включены два круглых стола. Первый круглый стол "Ведение бизнеса в Южно-Африканской республике: условия выхода на рынок для российских компаний" состоится с участием торгового представителя России в ЮАР Максима Буреева.
В фокусе второй дискуссии "Глобальные ИТ-продукты на рынке ЮАР: секреты конкурентоспособности" – диалог экспертов в сфере ИТ Южной Африки и российских инновационных компаний. Участники обсудят ключевые отрасли для инноваций в экономике страны, секреты успешного позиционирования для международных компаний, перспективы рынка Южной Африки в качестве "окна" для выхода на другие африканские рынки, а также другие важные особенности ИТ экосистемы. В работе круглых столов примут участие лидеры мнений и представители государственных органов, регулирующих внедрение инноваций в различных отраслях экономики.
Бизнес-миссия также приурочена к крупнейшей региональной выставке и конференции технологичных компаний Africa Tech Festival, которая пройдет в Кейптауне с 7 по 11 ноября. Ожидается, что российские экспортеры после завершения бизнес-миссии также примут участие в работе Africa Tech.
Бизнес-миссия пройдет на площадке конференц-центра отеля Fountains в центральном деловом районе города.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЮАРКейптаунРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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