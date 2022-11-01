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Российских полицейских наградили за спасение людей - РИА Новости, 01.11.2022
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Российских полицейских наградили за спасение людей
Российских полицейских наградили за спасение людей - РИА Новости, 01.11.2022
Российских полицейских наградили за спасение людей
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, заслуженные награды получили 30 правоохранителей,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:11
2022-11-01T09:29
владимир колокольцев
ирина волк
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, заслуженные награды получили 30 правоохранителей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей", - рассказала Волк.Глава российской полиции в свою очередь отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан - не просто задача правоохранителей, но и смысл их работы."С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность", - сказал министр.Колокольцев добавил, что в последнее время принят ряд решений, призванный, в частности, модернизировать системы воспитания и обучения полицейских."Эта встреча - еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч - ведомственных", - подытожил глава ведомства.
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владимир колокольцев, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
09:11 01.11.2022 (обновлено: 09:29 01.11.2022)
 
Российских полицейских наградили за спасение людей

Глава МВД Колокольцев наградил 30 полицейских, проявивших мужество при спасении людей

© Фото : ГУ МВД РоссииГлава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : ГУ МВД России
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, заслуженные награды получили 30 правоохранителей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей", - рассказала Волк.
Глава российской полиции в свою очередь отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан - не просто задача правоохранителей, но и смысл их работы.
"С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность", - сказал министр.
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Колокольцев добавил, что в последнее время принят ряд решений, призванный, в частности, модернизировать системы воспитания и обучения полицейских.
"Эта встреча - еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч - ведомственных", - подытожил глава ведомства.
 
Владимир КолокольцевИрина ВолкРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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