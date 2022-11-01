https://ria.ru/20221101/politseyskie-1828313740.html

Российских полицейских наградили за спасение людей

Российских полицейских наградили за спасение людей - РИА Новости, 01.11.2022

Российских полицейских наградили за спасение людей

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, заслуженные награды получили 30 правоохранителей,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:11

2022-11-01T09:11

2022-11-01T09:29

владимир колокольцев

ирина волк

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, заслуженные награды получили 30 правоохранителей, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей", - рассказала Волк.Глава российской полиции в свою очередь отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан - не просто задача правоохранителей, но и смысл их работы."С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность", - сказал министр.Колокольцев добавил, что в последнее время принят ряд решений, призванный, в частности, модернизировать системы воспитания и обучения полицейских."Эта встреча - еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч - ведомственных", - подытожил глава ведомства.

https://ria.ru/20221031/fsin-1828096818.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир колокольцев, ирина волк, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)