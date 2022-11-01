https://ria.ru/20221101/perekhod-1828282814.html

Первый подземный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта

Первый подземный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта - РИА Новости, 01.11.2022

Первый подземный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта

Первый подземный пешеходный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП ) в районе станции МЦД-1 "Рабочий поселок", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T07:18

2022-11-01T07:18

2022-11-01T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

владислав овчинский

кутузовский проспект

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Первый подземный пешеходный переход открыли на северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП ) в районе станции МЦД-1 "Рабочий поселок", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Недалеко от Северного дублера Кутузовского проспекта находится станция МЦД-1 "Рабочий поселок", которой ежедневно пользуются более 20 тысяч человек. Чтобы дойти до станции, многим пассажирам нужно перейти через Северный дублер Кутузовского проспекта. С открытием пешеходного перехода под проезжей частью доступ на станцию стал быстрым и безопасным", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Он добавил, что для Северного дублера Кутузовского проспекта оборудуют в общей сложности 17 съездов, а также 15 путепроводов и эстакад.Длина нового перехода – 28 метров. Вход расположен на уровне земли, что делает его легкодоступным для всех. Им могут свободно пользоваться все категории граждан, в том числе люди с велосипедами, самокатами, роликами и другими индивидуальными средствами передвижения.Пешеходный переход в насыпи считается более удобным форматом по сравнению с традиционным подземным переходом, отмечает директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев, так как там нет дополнительных преград в виде ступенек и лестниц."Таким переходом смогут свободно пользоваться маломобильные граждане в инвалидных креслах, мамы с колясками, пенсионеры с сумками на колесиках и люди с тяжелыми чемоданами, которые едут на вокзалы и в аэропорты", – пояснил он.

https://realty.ria.ru/20221031/perekhod-1828184965.html

https://ria.ru/20220713/bkl-1802130953.html

кутузовский проспект

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав овчинский, кутузовский проспект