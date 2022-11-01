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ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/obstrel-1828327918.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 01.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:27
2022-11-01T10:28
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
кировский район
нато
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.49 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.03 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.37 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Яковлевке.Кроме того, в 9.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.48 мск - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221101/verbovka-1828327455.html
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донецк
донецкая народная республика
кировский район
россия
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, нато, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, НАТО, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
10:27 01.11.2022 (обновлено: 10:28 01.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Яковлевку

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 08.49 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 9.03 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.37 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Яковлевке.
Кроме того, в 9.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.48 мск - четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районНАТОСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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