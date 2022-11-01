https://ria.ru/20221101/obekty-1828432194.html
На севере Приангарья возводят два инфраструктурных объекта
На севере Приангарья возводят два инфраструктурных объекта - РИА Новости, 01.11.2022
На севере Приангарья возводят два инфраструктурных объекта
Два инженерных объекта - котельная на биотопливе и комплексные очистные сооружения (КОС) - возводятся в Усть-Куте на севере Иркутской области на средства... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:49
2022-11-01T15:49
2022-11-01T15:49
иркутская область
игорь кобзев
усть-кут
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иркутская нефтяная компания
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ИРКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Два инженерных объекта - котельная на биотопливе и комплексные очистные сооружения (КОС) - возводятся в Усть-Куте на севере Иркутской области на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев проинспектировал во время поездки по северу региона строительство двух важных инженерных объектов в городе Усть-Куте."На территории микрорайона Новая РЭБ возводят котельную на биотопливе и комплексные очистные сооружения. Работы ведут по проекту "Комплексное развитие территории в Усть-Куте", на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит – 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.По словам Игоря Кобзева, новая инфраструктура крайне важна для развития города. Введение котельной в эксплуатацию позволит обеспечить теплом новый микрорайон и расширить жилой фонд существующего. Здесь планируется построить 15 тысяч квадратных метров жилья. На строительной площадке уже выполнен весь комплекс подготовки, начаты земляные работы, устройство фундаментов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.На площадке, где возводят комплексные очистные сооружения, уже готов котлован глубиной более 11 метров. Подрядчик планирует войти в зиму, выполнив засыпку котлована песчано-гравийной смесью на 5,5 метра, и начать обустройство монолитного фундамента. Срок ввода КОСов в эксплуатацию также запланирован на 2024 год.Отмечается, что подготовка проектной документации обоих объектов и прохождение экспертиз осуществлены на средства Иркутской нефтяной компании.
https://ria.ru/20221014/agrarii-1824066006.html
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игорь кобзев, усть-кут, иркутская область, иркутская нефтяная компания
Иркутская область, Игорь Кобзев, Усть-Кут, Иркутская область, Иркутская нефтяная компания
На севере Приангарья возводят два инфраструктурных объекта
В Иркутской области возводят два инфраструктурных объекта
ИРКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Два инженерных объекта - котельная на биотопливе и комплексные очистные сооружения (КОС) - возводятся в Усть-Куте на севере Иркутской области на средства инфраструктурного бюджетного кредита, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев
проинспектировал во время поездки по северу региона строительство двух важных инженерных объектов в городе Усть-Куте.
"На территории микрорайона Новая РЭБ возводят котельную на биотопливе и комплексные очистные сооружения. Работы ведут по проекту "Комплексное развитие территории в Усть-Куте", на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит – 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, новая инфраструктура крайне важна для развития города. Введение котельной в эксплуатацию позволит обеспечить теплом новый микрорайон и расширить жилой фонд существующего. Здесь планируется построить 15 тысяч квадратных метров жилья. На строительной площадке уже выполнен весь комплекс подготовки, начаты земляные работы, устройство фундаментов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.
На площадке, где возводят комплексные очистные сооружения, уже готов котлован глубиной более 11 метров. Подрядчик планирует войти в зиму, выполнив засыпку котлована песчано-гравийной смесью на 5,5 метра, и начать обустройство монолитного фундамента. Срок ввода КОСов в эксплуатацию также запланирован на 2024 год.
Отмечается, что подготовка проектной документации обоих объектов и прохождение экспертиз осуществлены на средства Иркутской нефтяной компании
.