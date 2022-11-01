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Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы - РИА Новости, 01.11.2022
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Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы
Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы - РИА Новости, 01.11.2022
Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы
Координаторы от социальных служб появятся во всех больницах Москвы, после выписки они будут курировать пациентов, которые нуждаются в дальнейшей помощи,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:34
2022-11-01T14:38
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Координаторы от социальных служб появятся во всех больницах Москвы, после выписки они будут курировать пациентов, которые нуждаются в дальнейшей помощи, сообщается на сайте мэра столицы."Служба социальных координаторов появится во всех стационарах столицы. Сейчас она работает уже в 17 московских больницах. Специалисты оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых социальных услуг после выписки из стационара. Для обращения к координаторам не требуется подавать заявления - они сами выявляют запрос пациентов и проактивно приходят к ним на помощь", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что организовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений впервые удалось в период COVID-19 - и такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, тем самым повышая качество оказываемых услуг, поэтому такой подход начали применять и в обычных условиях.По словам Раковой, социальные координаторы взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают нуждающимся в поддержке пациентам.Добавляется, что координаторы соцслужб узнают о том, что человек нуждается в помощи от него самого или от врачей. После этого они выясняют, какие есть ограничения и определяют, какую помощь необходимо оказать.В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие.Пока пациент находится на лечении, ему помогают восстановить документы, найти родственников, которые могли бы взять на себя заботу о нем, и оказывают помощь в период госпитализации. После выписки из больницы социальные службы продолжают сопровождение москвичей, которым требуется дальнейшая помощь. Например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты, помощь в получении технических средств реабилитации и другая поддержка. В этом помогают специалисты центра социального обслуживания по месту жительства.
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москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
14:34 01.11.2022 (обновлено: 14:38 01.11.2022)
 

Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью РИА Новости.
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Координаторы от социальных служб появятся во всех больницах Москвы, после выписки они будут курировать пациентов, которые нуждаются в дальнейшей помощи, сообщается на сайте мэра столицы.
"Служба социальных координаторов появится во всех стационарах столицы. Сейчас она работает уже в 17 московских больницах. Специалисты оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых социальных услуг после выписки из стационара. Для обращения к координаторам не требуется подавать заявления - они сами выявляют запрос пациентов и проактивно приходят к ним на помощь", - говорится в сообщении.
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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что организовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений впервые удалось в период COVID-19 - и такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, тем самым повышая качество оказываемых услуг, поэтому такой подход начали применять и в обычных условиях.
По словам Раковой, социальные координаторы взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают нуждающимся в поддержке пациентам.
"С момента создания пилотной программы более 13 тысячам пациентов оказали необходимую поддержку: от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи в надомной или стационарной форме после выписки. До конца года мы планируем организовать службу социальных координаторов во всех столичных больницах", - сказала заммэра.
Добавляется, что координаторы соцслужб узнают о том, что человек нуждается в помощи от него самого или от врачей. После этого они выясняют, какие есть ограничения и определяют, какую помощь необходимо оказать.
В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие.

Пока пациент находится на лечении, ему помогают восстановить документы, найти родственников, которые могли бы взять на себя заботу о нем, и оказывают помощь в период госпитализации. После выписки из больницы социальные службы продолжают сопровождение москвичей, которым требуется дальнейшая помощь. Например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты, помощь в получении технических средств реабилитации и другая поддержка. В этом помогают специалисты центра социального обслуживания по месту жительства.
 
МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
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