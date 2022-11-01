https://ria.ru/20221101/moskva-1828411896.html

Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы

Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы - РИА Новости, 01.11.2022

Ракова: социальные координаторы появятся во всех больницах Москвы

Координаторы от социальных служб появятся во всех больницах Москвы, после выписки они будут курировать пациентов, которые нуждаются в дальнейшей помощи,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:34

2022-11-01T14:34

2022-11-01T14:38

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Координаторы от социальных служб появятся во всех больницах Москвы, после выписки они будут курировать пациентов, которые нуждаются в дальнейшей помощи, сообщается на сайте мэра столицы."Служба социальных координаторов появится во всех стационарах столицы. Сейчас она работает уже в 17 московских больницах. Специалисты оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых социальных услуг после выписки из стационара. Для обращения к координаторам не требуется подавать заявления - они сами выявляют запрос пациентов и проактивно приходят к ним на помощь", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отметила, что организовать сотрудничество здравоохранения с работниками социальных учреждений впервые удалось в период COVID-19 - и такой формат взаимодействия открыл новые перспективы. Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, тем самым повышая качество оказываемых услуг, поэтому такой подход начали применять и в обычных условиях.По словам Раковой, социальные координаторы взяли на себя все немедицинские вопросы и помогают нуждающимся в поддержке пациентам.Добавляется, что координаторы соцслужб узнают о том, что человек нуждается в помощи от него самого или от врачей. После этого они выясняют, какие есть ограничения и определяют, какую помощь необходимо оказать.В первую очередь это одинокие пожилые, люди с инвалидностью, пациенты после тяжелых операций, те, кто нуждается в профессиональном уходе, бездомные и другие.Пока пациент находится на лечении, ему помогают восстановить документы, найти родственников, которые могли бы взять на себя заботу о нем, и оказывают помощь в период госпитализации. После выписки из больницы социальные службы продолжают сопровождение москвичей, которым требуется дальнейшая помощь. Например, сопровождение в стационарном учреждении соцзащиты, помощь в получении технических средств реабилитации и другая поддержка. В этом помогают специалисты центра социального обслуживания по месту жительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/metro-1828408302.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова , общество