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В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на пособия - РИА Новости, 01.11.2022
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В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на пособия
В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на пособия - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на пособия
Семьи мобилизованных теперь могут подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:25
2022-11-01T00:25
сергей собянин
сергий радонежский
анастасия ракова
россия
москва
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Семьи мобилизованных теперь могут подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в столице упрощается порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям, которые на дату рождения ребёнка не достигли возраста 36 лет. Это мера предназначена для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке семьи мобилизованных могут в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, 1с1.В период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи; без учёта доходов семьи; без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий).Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия.Как пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, семьи будут получать ежемесячное пособие на весь период службы мобилизованного, эта мера может коснуться чуть более семи тысяч москвичей.Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. Позже Собянин заявил, что пункты сбора мобилизованных в Москве закрываются, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221028/vyplaty-1827605063.html
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сергей собянин, сергий радонежский, анастасия ракова , россия, москва, частичная мобилизация в россии, украина
Сергей Собянин, Сергий Радонежский, Анастасия Ракова , Россия, Москва, Частичная мобилизация в России, Украина
00:25 01.11.2022
 
В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на пособия

В Москве семьям мобилизованных стало проще подать заявление на выплату детских пособий

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Семьи мобилизованных теперь могут подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в столице упрощается порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям, которые на дату рождения ребёнка не достигли возраста 36 лет. Это мера предназначена для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Подать заявление на выплату детских пособий в упрощённом порядке семьи мобилизованных могут в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, 1с1.
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В Ульяновской области семьям мобилизованных выплатят по 20 тысяч рублей
В период прохождения военной службы указанные выплаты будут назначаться и осуществляться: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи; без учёта доходов семьи; без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи (для ежемесячных пособий).
Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия.
Как пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, семьи будут получать ежемесячное пособие на весь период службы мобилизованного, эта мера может коснуться чуть более семи тысяч москвичей.
Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей. Позже Собянин заявил, что пункты сбора мобилизованных в Москве закрываются, повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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