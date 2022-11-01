https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828358043.html

Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации

Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022

Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации

Председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев призвал сотрудников главного организационно-мобилизационного управления РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:03

2022-11-01T12:03

2022-11-01T12:03

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет федерации рф

виктор бондарев

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев призвал сотрудников главного организационно-мобилизационного управления Генштаба активнее предоставлять гражданам необходимую информацию по частичной мобилизации."Много вопросов возникали у граждан и возникают до сих пор из-за того, что очень мало информации (идёт от вас). Негативная информация вами не опровергается, вы молчите почему-то постоянно, вместо того, чтобы собрать все эти вопросы и провести какую-то пресс-конференцию, ответить на те или иные вопросы", - заявил он, обращаясь в ходе круглого стола в Совфеде к представителям управления Генштаба.По словам сенатора, из-за того, что управление до сих пор не разъяснило гражданам некоторые аспекты частичной мобилизации, вопросы накапливаются, "идёт негатив и негатив идёт полностью на министерство обороны"."Ваше молчание к хорошему не приводит", - сказал Бондарев.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии