https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828358043.html
Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации
Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации - РИА Новости, 01.11.2022
Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации
Председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев призвал сотрудников главного организационно-мобилизационного управления РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:03
2022-11-01T12:03
2022-11-01T12:03
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
виктор бондарев
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев призвал сотрудников главного организационно-мобилизационного управления Генштаба активнее предоставлять гражданам необходимую информацию по частичной мобилизации."Много вопросов возникали у граждан и возникают до сих пор из-за того, что очень мало информации (идёт от вас). Негативная информация вами не опровергается, вы молчите почему-то постоянно, вместо того, чтобы собрать все эти вопросы и провести какую-то пресс-конференцию, ответить на те или иные вопросы", - заявил он, обращаясь в ходе круглого стола в Совфеде к представителям управления Генштаба.По словам сенатора, из-за того, что управление до сих пор не разъяснило гражданам некоторые аспекты частичной мобилизации, вопросы накапливаются, "идёт негатив и негатив идёт полностью на министерство обороны"."Ваше молчание к хорошему не приводит", - сказал Бондарев.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828285496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, виктор бондарев, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Сенатор призвал Генштаб к активной обратной связи по частичной мобилизации
Экс-главком ВКС Бондарев призвал Генштаб активнее отвечать о частичной мобилизации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев призвал сотрудников главного организационно-мобилизационного управления Генштаба активнее предоставлять гражданам необходимую информацию по частичной мобилизации.
"Много вопросов возникали у граждан и возникают до сих пор из-за того, что очень мало информации (идёт от вас). Негативная информация вами не опровергается, вы молчите почему-то постоянно, вместо того, чтобы собрать все эти вопросы и провести какую-то пресс-конференцию, ответить на те или иные вопросы", - заявил он, обращаясь в ходе круглого стола в Совфеде к представителям управления Генштаба.
По словам сенатора, из-за того, что управление до сих пор не разъяснило гражданам некоторые аспекты частичной мобилизации, вопросы накапливаются, "идёт негатив и негатив идёт полностью на министерство обороны".
"Ваше молчание к хорошему не приводит", - сказал Бондарев.