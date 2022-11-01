https://ria.ru/20221101/medkompleks-1828470134.html

Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока

Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока - РИА Новости, 01.11.2022

Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока

Крупный больнично-поликлинический комплекс в составе поликлиники на 450 посещений в смену, клинико-диагностического центра и стационара на 60 коек досрочно... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:47

2022-11-01T17:47

2022-11-01T17:47

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Крупный больнично-поликлинический комплекс в составе поликлиники на 450 посещений в смену, клинико-диагностического центра и стационара на 60 коек досрочно сдадут в строй в Хотькове, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе облправительства, построить объект планировали к концу 2024 года, однако сдадут его на год раньше. В рамках рабочей поездки в Сергиево-Посадский городской округ глава Подмосковья проверил, как идет строительство и пообщался с жителями."Это будет большой госпиталь, с диагностическим центром, МРТ, КТ, людям не нужно будет ездить в Сергиев Посад. В Хотькове проживает порядка 30 тысяч жителей, они смогут теперь пользоваться самой современной медициной и оборудованием. О врачах мы также позаботимся, с этим, я уверен, проблем не будет, благодаря нашей программе привлечения медиков. Сдадим объект следующей осенью", - привели в пресс-службе слова Воробьева.Он отметил, что до конца года в Московской области будет построено еще 8 поликлиник. "Видим большой запрос на замену оборудования, стараемся уходить от рентгенов и ставить сразу КТ, потому что врачи предпочитают работать именно с такими снимками", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20221028/spravki-1827634572.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, хотьково, сергиев посад, здоровье - общество, общество