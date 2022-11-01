Рейтинг@Mail.ru
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221101/medkompleks-1828470134.html
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока - РИА Новости, 01.11.2022
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока
Крупный больнично-поликлинический комплекс в составе поликлиники на 450 посещений в смену, клинико-диагностического центра и стационара на 60 коек досрочно... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:47
2022-11-01T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
хотьково
сергиев посад
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828471353_0:95:1616:1005_1920x0_80_0_0_cffe1bf454bc0a6cd751a0d17b96a9f9.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Крупный больнично-поликлинический комплекс в составе поликлиники на 450 посещений в смену, клинико-диагностического центра и стационара на 60 коек досрочно сдадут в строй в Хотькове, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Как отметили в пресс-службе облправительства, построить объект планировали к концу 2024 года, однако сдадут его на год раньше. В рамках рабочей поездки в Сергиево-Посадский городской округ глава Подмосковья проверил, как идет строительство и пообщался с жителями."Это будет большой госпиталь, с диагностическим центром, МРТ, КТ, людям не нужно будет ездить в Сергиев Посад. В Хотькове проживает порядка 30 тысяч жителей, они смогут теперь пользоваться самой современной медициной и оборудованием. О врачах мы также позаботимся, с этим, я уверен, проблем не будет, благодаря нашей программе привлечения медиков. Сдадим объект следующей осенью", - привели в пресс-службе слова Воробьева.Он отметил, что до конца года в Московской области будет построено еще 8 поликлиник. "Видим большой запрос на замену оборудования, стараемся уходить от рентгенов и ставить сразу КТ, потому что врачи предпочитают работать именно с такими снимками", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20221028/spravki-1827634572.html
московская область (подмосковье)
хотьково
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828471353_133:0:1573:1080_1920x0_80_0_0_f804356deb199d9b7d63e333ceca1a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, хотьково, сергиев посад, здоровье - общество, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Хотьково, Сергиев Посад, Здоровье - Общество, Общество
17:47 01.11.2022
 

Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока

© Фото : Правительство Московской областиМедицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Правительство Московской области
Медицинский комплекс в Хотькове сдадут раньше срока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Крупный больнично-поликлинический комплекс в составе поликлиники на 450 посещений в смену, клинико-диагностического центра и стационара на 60 коек досрочно сдадут в строй в Хотькове, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Как отметили в пресс-службе облправительства, построить объект планировали к концу 2024 года, однако сдадут его на год раньше. В рамках рабочей поездки в Сергиево-Посадский городской округ глава Подмосковья проверил, как идет строительство и пообщался с жителями.
"Это будет большой госпиталь, с диагностическим центром, МРТ, КТ, людям не нужно будет ездить в Сергиев Посад. В Хотькове проживает порядка 30 тысяч жителей, они смогут теперь пользоваться самой современной медициной и оборудованием. О врачах мы также позаботимся, с этим, я уверен, проблем не будет, благодаря нашей программе привлечения медиков. Сдадим объект следующей осенью", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Он отметил, что до конца года в Московской области будет построено еще 8 поликлиник. "Видим большой запрос на замену оборудования, стараемся уходить от рентгенов и ставить сразу КТ, потому что врачи предпочитают работать именно с такими снимками", - добавил Воробьев.
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:31Новости Подмосковья
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевХотьковоСергиев ПосадЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала