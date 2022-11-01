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Официальный курс доллара на среду составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 61,43 рубля - РИА Новости, 01.11.2022
Официальный курс доллара на среду составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 19,54 копейки, до 61,4275 рубля, курс евро - на 15,28 копейки, до 60,9668 рубля,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:56
2022-11-01T16:56
2022-11-01T16:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 19,54 копейки, до 61,4275 рубля, курс евро - на 15,28 копейки, до 60,9668 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на среду составил 61,43 рубля
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на среду, упал до 61,43 рубля, евро — до 60,97