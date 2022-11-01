https://ria.ru/20221101/klinton-1828302790.html

СМИ: Клинтон решила взыскать с Трампа через суд компенсацию

СМИ: Клинтон решила взыскать с Трампа через суд компенсацию - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: Клинтон решила взыскать с Трампа через суд компенсацию

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась к суд с целью взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T05:52

2022-11-01T05:52

2022-11-01T09:33

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ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась к суд с целью взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов 1,06 миллиона долларов США за подачу якобы необоснованного иска против нее, в котором она обвиняется в попытке повлиять на результаты выборов 2016 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на поданное в суд заявление Клинтон.Бывший президент США Дональд Трамп в марте подал судебный иск против Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространения ложных сведений о его сговоре с Россией. В сентябре окружной суд США отклонил иск, постановив, что он был подан слишком поздно и не подкреплен доказательствами. Трамп обжаловал это решение.Как отмечается, Клинтон требует взыскать указанную сумму в качестве компенсации судебных издержек и расходов, которые понесли она, ее президентская кампания 2016 года и несколько других связанных с демократами ответчиков в результате подачи Трампом иска против них.Один из адвокатов Трампа, Алина Хабба, пишет агентство, назвала поданное Клинтон ходатайство "провокационным обвинением".

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в мире, хиллари клинтон, дональд трамп, сша, россия