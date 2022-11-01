Китай остается мировым лидером в области судостроения
Китайский рабочий на верфи в Наньтуне в восточной китайской провинции Цзянсу
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые три квартала 2022 года судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире как по объему выполненных судостроительных работ, так и по количествам новых и выполняемых заказов на строительство судов, свидетельствуют последние данные министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.
Согласно статистике МПИ, за указанный период объем выполненных работ по судостроению в Китае достиг 27,8 миллиона тонн дедвейта, составив 45,9% от общего объема на мировом судостроительном рынке. Вместе с этим, на долю Китая пришлось 53,6% новых заказов и 48% выполняемых заказов от соответствующих общемировых показателей.
Кроме того, по данным Ассоциации судостроительной промышленности Китая, за отчетный период общий объем производства 75 ключевых судостроительных предприятий страны составил 291,3 миллиарда юаней (40,59 миллиарда долларов) в стоимостном выражении, причем общий объем прибыли этих предприятий от основной хозяйственной деятельности составил 3,22 миллиарда юаней с приростом на 220,9% в годовом исчислении.