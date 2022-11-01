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Китай остается мировым лидером в области судостроения - РИА Новости, 01.11.2022
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Китай остается мировым лидером в области судостроения
Китай остается мировым лидером в области судостроения - РИА Новости, 01.11.2022
Китай остается мировым лидером в области судостроения
За первые три квартала 2022 года судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире как по объему выполненных судостроительных... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:39
2022-11-01T15:39
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые три квартала 2022 года судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире как по объему выполненных судостроительных работ, так и по количествам новых и выполняемых заказов на строительство судов, свидетельствуют последние данные министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.Согласно статистике МПИ, за указанный период объем выполненных работ по судостроению в Китае достиг 27,8 миллиона тонн дедвейта, составив 45,9% от общего объема на мировом судостроительном рынке. Вместе с этим, на долю Китая пришлось 53,6% новых заказов и 48% выполняемых заказов от соответствующих общемировых показателей.Кроме того, по данным Ассоциации судостроительной промышленности Китая, за отчетный период общий объем производства 75 ключевых судостроительных предприятий страны составил 291,3 миллиарда юаней (40,59 миллиарда долларов) в стоимостном выражении, причем общий объем прибыли этих предприятий от основной хозяйственной деятельности составил 3,22 миллиарда юаней с приростом на 220,9% в годовом исчислении.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:39 01.11.2022
 

Китай остается мировым лидером в области судостроения

© AFP 2022 / STRКитайский рабочий на верфи в Наньтуне в восточной китайской провинции Цзянсу
Китайский рабочий на верфи в Наньтуне в восточной китайской провинции Цзянсу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / STR
Китайский рабочий на верфи в Наньтуне в восточной китайской провинции Цзянсу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые три квартала 2022 года судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире как по объему выполненных судостроительных работ, так и по количествам новых и выполняемых заказов на строительство судов, свидетельствуют последние данные министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР.
Согласно статистике МПИ, за указанный период объем выполненных работ по судостроению в Китае достиг 27,8 миллиона тонн дедвейта, составив 45,9% от общего объема на мировом судостроительном рынке. Вместе с этим, на долю Китая пришлось 53,6% новых заказов и 48% выполняемых заказов от соответствующих общемировых показателей.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:12Россия-Китай: Главное
В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог
Кроме того, по данным Ассоциации судостроительной промышленности Китая, за отчетный период общий объем производства 75 ключевых судостроительных предприятий страны составил 291,3 миллиарда юаней (40,59 миллиарда долларов) в стоимостном выражении, причем общий объем прибыли этих предприятий от основной хозяйственной деятельности составил 3,22 миллиарда юаней с приростом на 220,9% в годовом исчислении.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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