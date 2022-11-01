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Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828411298.html
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html
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херсонская область , россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:38 01.11.2022)
 
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Минобороны сообщило об уничтожении более 110 украинских военных в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов", - говорится в сводке.
Кадры ударов дрона-камикадзе Ланцет по военным целям на николаево-криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 11:02Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало поражение украинской техники дронами-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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