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Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 01.11.2022
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:38
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, уничтожено более 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов", - говорится в сводке.
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14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:38 01.11.2022)
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Минобороны сообщило об уничтожении более 110 украинских военных в Херсонской области