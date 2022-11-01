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Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека - РИА Новости, 01.11.2022
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Культура
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Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека
Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека - РИА Новости, 01.11.2022
Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека
Фальшивую кровь плеснули в картину Анри Тулуз-Лотрека "Клоун" в Старой национальной галерее в Берлине, пишет Artnews. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:03
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фальшивую кровь плеснули в картину Анри Тулуз-Лотрека "Клоун" в Старой национальной галерее в Берлине, пишет Artnews. Также полиция задержала человека, приклеившего себя к стене рядом с работой. Полотно исследуют реставраторы. Президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер заявил, что оно существенно не пострадало, указывает Artnews со ссылкой на агентство DPA.Инцидент напоминает недавние акции различных групп экоактивистов, но официально мотивы нападения еще не были озвучены. Ранее, например, протестующие атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге.Анри Тулуз-Лотрек — французский постимпрессионист. На его творчество повлияли работы Поля Сезанна, Эдгара Дега, японские гравюры.
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новости культуры, искусство, музеи, выставки, берлин (город)
Культура, Новости культуры, Искусство, Музеи, Выставки, Берлин (город)
14:03 01.11.2022 (обновлено: 14:09 01.11.2022)
 
Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека

Фальшивую кровь плеснули в картину Тулуз-Лотрека "Клоун" в галерее в Берлине

Анри Тулуз-Лотрек. Клоун. Около 1886/87
Анри Тулуз-Лотрек. Клоун. Около 1886/87
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фальшивую кровь плеснули в картину Анри Тулуз-Лотрека "Клоун" в Старой национальной галерее в Берлине, пишет Artnews.
Также полиция задержала человека, приклеившего себя к стене рядом с работой.
Полотно исследуют реставраторы. Президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер заявил, что оно существенно не пострадало, указывает Artnews со ссылкой на агентство DPA.
Инцидент напоминает недавние акции различных групп экоактивистов, но официально мотивы нападения еще не были озвучены. Ранее, например, протестующие атаковали картину "Девушка с жемчужной сережкой" в Гааге.
Анри Тулуз-Лотрек — французский постимпрессионист. На его творчество повлияли работы Поля Сезанна, Эдгара Дега, японские гравюры.
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