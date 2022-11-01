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Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221101/karachaevo-cherkesiya-1828469249.html
Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей
Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей - РИА Новости, 01.11.2022
Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей
Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T17:46
2022-11-01T17:46
туризм
туризм
новости - туризм
александр бастрыкин
архыз
следственный комитет россии (ск рф)
туристы
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НАЛЬЧИК, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск, сообщает СУСК по региону.По данным регионального ведомства, подозреваемый – Абдуллах Бостанов – скрывается от правоохранительных органов."Бостанов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.МВД и СК по Карачаево-Черкесии сообщали, что 16 февраля 2022 года к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой один турист был ранен, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в преступлении в федеральный розыск объявлен 34-летний житель станицы Сторожевая.
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туризм, новости - туризм, александр бастрыкин, архыз, следственный комитет россии (ск рф), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Александр Бастрыкин, Архыз, Следственный комитет России (СК РФ), туристы
17:46 01.11.2022
 
Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей

Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР объявили в международный розыск

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Карачаево-Черкесии
Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск, сообщает СУСК по региону.
По данным регионального ведомства, подозреваемый – Абдуллах Бостанов – скрывается от правоохранительных органов.
"Бостанов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
МВД и СК по Карачаево-Черкесии сообщали, что 16 февраля 2022 года к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой один турист был ранен, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в преступлении в федеральный розыск объявлен 34-летний житель станицы Сторожевая.
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