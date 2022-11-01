https://ria.ru/20221101/karachaevo-cherkesiya-1828469249.html

Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей

Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей - РИА Новости, 01.11.2022

Подозреваемого в убийстве туриста в КЧР будут искать за границей

Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:46

2022-11-01T17:46

2022-11-01T17:46

туризм

туризм

новости - туризм

александр бастрыкин

архыз

следственный комитет россии (ск рф)

туристы

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НАЛЬЧИК, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск, сообщает СУСК по региону.По данным регионального ведомства, подозреваемый – Абдуллах Бостанов – скрывается от правоохранительных органов."Бостанов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.МВД и СК по Карачаево-Черкесии сообщали, что 16 февраля 2022 года к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой один турист был ранен, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", по подозрению в преступлении в федеральный розыск объявлен 34-летний житель станицы Сторожевая.

https://ria.ru/20220428/marshruty-1785751419.html

архыз

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, александр бастрыкин, архыз, следственный комитет россии (ск рф), туристы