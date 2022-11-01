https://ria.ru/20221101/kapremont-1828293099.html

Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября

Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022

Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до конца ноября в полном объеме завершить капремонт автодорог в регионе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:31

2022-11-01T00:31

2022-11-01T01:00

общество

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

губкинский

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до конца ноября в полном объеме завершить капремонт автодорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.Губернатору доложили о промежуточных итогах капремонта автодорог в регионе. В текущем году программа дорожных работ выполняется на сумму почти 25 миллионов рублей с учетом переходящего финансирования. Как отметили в правительстве, в Белгородской области планируется отремонтировать 735 километров автомобильных дорог разного значения. На сегодняшний день из запланированных 115 километров дорог федерального значения уже отремонтировано 88%. Так, практически из 226 километров регионального дорожного полотна уже отремонтировано 95%. В муниципалитетах обновление автомобильных дорог выполнено на 84% от планового объема - 394 километров дорог."В разрезе всех муниципалитетов у нас по каждому есть понимание, где какая ситуация складывается. Сейчас мы активно работаем с Белгородом, по остальным районам вопросов нет. Риски сможем увидеть только через несколько недель, пока погодные условия позволяют продолжать работу", - подчеркнул Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта области.В пресс-службе отметили, что в "зеленой зоне" рейтинга по планам выполнения капремонта автодорог сейчас находятся 17 районов и округов. Полностью завершили ремонт в Губкинском, Алексеевском, Новооскольском и Валуйском округах, Чернянском, Ракитянском и Краснояружском районах. В "желтой зоне" рейтинга вместе с Белгородом находятся еще четыре муниципалитета: Грайворонский округ, Красногвардейский, Ровеньской и Волоконовский районы. Там работы выполнены на 53-75%.Руководитель Белгородской области поручил главам районов ускорить выполнение программы, а также проверить качество ранее отремонтированных объектов."За ноябрь все отстающие районы из данного рейтинга должны обязательно завершить в полном объеме выполнение этих видов работ. Необходимо также проверить качество укладки покрытия. Если выяснится, что качество не соответствует, тогда должны все оперативно переделать", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20220428/vologodchina-1785945420.html

https://ria.ru/20211207/dorogi-1762516931.html

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общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, губкинский