Рейтинг@Mail.ru
Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/kapremont-1828293099.html
Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября
Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября - РИА Новости, 01.11.2022
Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до конца ноября в полном объеме завершить капремонт автодорог в регионе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:31
2022-11-01T01:00
общество
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
губкинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814075382_84:172:1200:800_1920x0_80_0_0_1c7cca162da7ff6641b36cde3948ed33.jpg
БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до конца ноября в полном объеме завершить капремонт автодорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.Губернатору доложили о промежуточных итогах капремонта автодорог в регионе. В текущем году программа дорожных работ выполняется на сумму почти 25 миллионов рублей с учетом переходящего финансирования. Как отметили в правительстве, в Белгородской области планируется отремонтировать 735 километров автомобильных дорог разного значения. На сегодняшний день из запланированных 115 километров дорог федерального значения уже отремонтировано 88%. Так, практически из 226 километров регионального дорожного полотна уже отремонтировано 95%. В муниципалитетах обновление автомобильных дорог выполнено на 84% от планового объема - 394 километров дорог."В разрезе всех муниципалитетов у нас по каждому есть понимание, где какая ситуация складывается. Сейчас мы активно работаем с Белгородом, по остальным районам вопросов нет. Риски сможем увидеть только через несколько недель, пока погодные условия позволяют продолжать работу", - подчеркнул Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта области.В пресс-службе отметили, что в "зеленой зоне" рейтинга по планам выполнения капремонта автодорог сейчас находятся 17 районов и округов. Полностью завершили ремонт в Губкинском, Алексеевском, Новооскольском и Валуйском округах, Чернянском, Ракитянском и Краснояружском районах. В "желтой зоне" рейтинга вместе с Белгородом находятся еще четыре муниципалитета: Грайворонский округ, Красногвардейский, Ровеньской и Волоконовский районы. Там работы выполнены на 53-75%.Руководитель Белгородской области поручил главам районов ускорить выполнение программы, а также проверить качество ранее отремонтированных объектов."За ноябрь все отстающие районы из данного рейтинга должны обязательно завершить в полном объеме выполнение этих видов работ. Необходимо также проверить качество укладки покрытия. Если выяснится, что качество не соответствует, тогда должны все оперативно переделать", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20220428/vologodchina-1785945420.html
https://ria.ru/20211207/dorogi-1762516931.html
белгородская область
белгород
губкинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814075382_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cab54acdd93375c30b920e521cdd3d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, губкинский
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Губкинский
00:31 01.11.2022 (обновлено: 01:00 01.11.2022)
 
Власти Белгородской области поручили завершить ремонт дорог до конца ноября

Губернатор Белгородской области Гладков поручил завершить капремонт автодорог до 30 ноября

© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : сайт Губернатора и Правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил до конца ноября в полном объеме завершить капремонт автодорог в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатору доложили о промежуточных итогах капремонта автодорог в регионе. В текущем году программа дорожных работ выполняется на сумму почти 25 миллионов рублей с учетом переходящего финансирования. Как отметили в правительстве, в Белгородской области планируется отремонтировать 735 километров автомобильных дорог разного значения. На сегодняшний день из запланированных 115 километров дорог федерального значения уже отремонтировано 88%. Так, практически из 226 километров регионального дорожного полотна уже отремонтировано 95%. В муниципалитетах обновление автомобильных дорог выполнено на 84% от планового объема - 394 километров дорог.
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 14:18Вологодская область
На Вологодчине в 2022 году на треть увеличат объем ремонта автодорог
"В разрезе всех муниципалитетов у нас по каждому есть понимание, где какая ситуация складывается. Сейчас мы активно работаем с Белгородом, по остальным районам вопросов нет. Риски сможем увидеть только через несколько недель, пока погодные условия позволяют продолжать работу", - подчеркнул Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта области.
В пресс-службе отметили, что в "зеленой зоне" рейтинга по планам выполнения капремонта автодорог сейчас находятся 17 районов и округов. Полностью завершили ремонт в Губкинском, Алексеевском, Новооскольском и Валуйском округах, Чернянском, Ракитянском и Краснояружском районах. В "желтой зоне" рейтинга вместе с Белгородом находятся еще четыре муниципалитета: Грайворонский округ, Красногвардейский, Ровеньской и Волоконовский районы. Там работы выполнены на 53-75%.
Руководитель Белгородской области поручил главам районов ускорить выполнение программы, а также проверить качество ранее отремонтированных объектов.
"За ноябрь все отстающие районы из данного рейтинга должны обязательно завершить в полном объеме выполнение этих видов работ. Необходимо также проверить качество укладки покрытия. Если выяснится, что качество не соответствует, тогда должны все оперативно переделать", - подчеркнул Гладков.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 11:23
На строительство и ремонт автодорог выделили более трех миллиардов рублей
 
ОбществоВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородГубкинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала