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В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых исламистов - РИА Новости, 01.11.2022
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В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых исламистов
В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых исламистов - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых исламистов
Силовики задержали шестерых участников религиозной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* в Москве, Воронеже и Дагестане, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:06
2022-11-01T14:06
происшествия
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республика дагестан
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Силовики задержали шестерых участников религиозной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* в Москве, Воронеже и Дагестане, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области."Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*… На территории Москвы, Воронежа и республики Дагестан задержаны 6 участников экстремисткой организации", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанные проводили в Московском регионе собрания, вербовали новых участников.Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации.В ходе обысков в местах проживания задержанных "обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания".Движение "Ат Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и уход"*) создано в 1971 году в Египте. Такфиристы обвиняют в неверии не только христиан или иудеев, но и других мусульман. Им объявляется такфир — обвинение в неверии. В отношении объекта такфира радикалы считают допустимым любые действия, вплоть до убийства.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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происшествия, москва, воронеж, россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Москва, Воронеж, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:06 01.11.2022
 
В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых исламистов

В Москве, Воронеже и Дагестане задержали шестерых участников "Ат Такфир валь-Хиджра"

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Силовики задержали шестерых участников религиозной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* в Москве, Воронеже и Дагестане, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*… На территории Москвы, Воронежа и республики Дагестан задержаны 6 участников экстремисткой организации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задержанные проводили в Московском регионе собрания, вербовали новых участников.
Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации.
В ходе обысков в местах проживания задержанных "обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания".
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Движение "Ат Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и уход"*) создано в 1971 году в Египте. Такфиристы обвиняют в неверии не только христиан или иудеев, но и других мусульман. Им объявляется такфир — обвинение в неверии. В отношении объекта такфира радикалы считают допустимым любые действия, вплоть до убийства.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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