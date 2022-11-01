https://ria.ru/20221101/inflyatsiya-1828370443.html

Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов

Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов - РИА Новости, 01.11.2022

Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов

Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:36

2022-11-01T12:36

2022-11-01T12:36

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник."На Россию продолжает оказываться нарастающее давление. Против нашей страны принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы", - сказал Мишустин."Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", - подчеркнул Мишустин.Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.

https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия