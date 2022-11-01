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Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов - РИА Новости, 01.11.2022
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Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов - РИА Новости, 01.11.2022
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:36
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник."На Россию продолжает оказываться нарастающее давление. Против нашей страны принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы", - сказал Мишустин."Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", - подчеркнул Мишустин.Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
12:36 01.11.2022
 
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов

Мишустин: инфляция в России к концу октября составила 13 процентов против 18 в апреле

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМолочная продукция на витрине магазина
Молочная продукция на витрине магазина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник.
"На Россию продолжает оказываться нарастающее давление. Против нашей страны принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы", - сказал Мишустин.
"Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", - подчеркнул Мишустин.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:47
Мишустин заявил о способности российской экономики к адаптации
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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