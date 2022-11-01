https://ria.ru/20221101/inflyatsiya-1828370443.html
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов - РИА Новости, 01.11.2022
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:36
2022-11-01T12:36
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник."На Россию продолжает оказываться нарастающее давление. Против нашей страны принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы", - сказал Мишустин."Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", - подчеркнул Мишустин.Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.
https://ria.ru/20221101/ekonomika-1828332806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов
Мишустин: инфляция в России к концу октября составила 13 процентов против 18 в апреле
МОСКВА,1 ноя - РИА Новости. Инфляция в РФ к концу октября составила 13% против 18% в апреле, несмотря на то, что на РФ продолжает оказываться нарастающее санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании глав правительств стран ШОС во вторник.
"На Россию продолжает оказываться нарастающее давление. Против нашей страны принято более 12 тысяч односторонних ограничительных мер. Они затрагивают ключевые финансовые институты, технологический, нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный и другие хозяйственные секторы", - сказал Мишустин.
"Но мы смогли преодолеть негативные сценарии и создать условия для стабилизации экономической динамики. Приняли меры, чтобы обеспечить устойчивость государственных финансов. А также – для постепенного восстановления потребительского спроса и инвестиционной активности. К концу октября в России инфляция составила тринадцать процентов против порядка восемнадцати – в апреле текущего года", - подчеркнул Мишустин.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась по оценке на 21 октября до 12,9%.