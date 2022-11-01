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Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие - РИА Новости, 08.11.2022
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие
Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T15:04
2022-11-01T15:04
2022-11-08T14:45
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы – ГБУ "Гормост" – отмечает 87-летие", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что сегодня пятитысячный коллектив ГБУ "Гормост" содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы: следит за чистотой столичных набережных, причалов и памятников, поддерживает исправную работу фонтанов и систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, проводит капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гормост, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Гормост, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество