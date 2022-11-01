Рейтинг@Mail.ru
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221101/gormost-1829967651.html
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие - РИА Новости, 08.11.2022
Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие
Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-01T15:04
2022-11-08T14:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
гормост
москва
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829956849_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_61235577cbe4071d1071c99e5e24b929.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы – ГБУ "Гормост" – отмечает 87-летие", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что сегодня пятитысячный коллектив ГБУ "Гормост" содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы: следит за чистотой столичных набережных, причалов и памятников, поддерживает исправную работу фонтанов и систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, проводит капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений.
https://ria.ru/20220410/nagrada-1783134576.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829956849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4984240f09fe462ab79349083e399963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гормост, москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Гормост, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
15:04 01.11.2022 (обновлено: 14:45 08.11.2022)
 

Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСотрудник ГБУ "Гормост" моет фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве
Сотрудник ГБУ Гормост моет фонтан Золотой колос на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы – ГБУ "Гормост" – отмечает 87-летие", - говорится в сообщении.
В сообщении указано, что сегодня пятитысячный коллектив ГБУ "Гормост" содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы: следит за чистотой столичных набережных, причалов и памятников, поддерживает исправную работу фонтанов и систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, проводит капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений.
Работник моет скульптурную композицию фонтана Каменный цветок на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 15:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГормостМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала