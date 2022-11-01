https://ria.ru/20221101/gormost-1829967651.html

Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие

Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие - РИА Новости, 08.11.2022

Столичное предприятие ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие

Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-01T15:04

2022-11-01T15:04

2022-11-08T14:45

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Предприятие городского хозяйства столицы ГБУ "Гормост" отмечает 87-летие, его коллектив содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня одно из старейших предприятий городского хозяйства столицы – ГБУ "Гормост" – отмечает 87-летие", - говорится в сообщении.В сообщении указано, что сегодня пятитысячный коллектив ГБУ "Гормост" содержит более 2 тысяч важнейших объектов инженерной инфраструктуры Москвы: следит за чистотой столичных набережных, причалов и памятников, поддерживает исправную работу фонтанов и систем жизнеобеспечения транспортных тоннелей, проводит капитальный и текущий ремонт дорожно-мостовых сооружений.

https://ria.ru/20220410/nagrada-1783134576.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гормост, москва, городское хозяйство москвы, общество