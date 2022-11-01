https://ria.ru/20221101/energoresursy-1828411029.html

Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак

Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак - РИА Новости, 01.11.2022

Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак

Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:46

экономика

россия

иран

александр новак

нефть

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Он рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.

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россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, иран, александр новак, нефть, в мире