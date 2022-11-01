https://ria.ru/20221101/energoresursy-1828411029.html
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак - РИА Новости, 01.11.2022
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак
Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:46
экономика
россия
иран
александр новак
нефть
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Он рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
https://ria.ru/20221101/urals-1828406410.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, александр новак, нефть, в мире
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак, Нефть, В мире
14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:46 01.11.2022)
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак
Вице-премьер Новак заявил, что Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.
Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Он рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.