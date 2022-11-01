Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/energoresursy-1828411029.html
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак - РИА Новости, 01.11.2022
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак
Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:46
экономика
россия
иран
александр новак
нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_28be7b62db7489037d813546d40c95ef.jpg
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Он рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
https://ria.ru/20221101/urals-1828406410.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825311_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4c0e15c31a026277aa6094757a6c8573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, александр новак, нефть, в мире
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак, Нефть, В мире
14:32 01.11.2022 (обновлено: 14:46 01.11.2022)
 
Россия и Иран начали своповые поставки энергоресурсов, заявил Новак

Вице-премьер Новак заявил, что Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран уже начали своповые поставки энергоресурсов, в частности нефтепродуктов, и договорились о расширении перечня поставляемых товаров, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Уже начаты своповые поставки нефтепродуктов, мы договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов. Это тоже перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Новак на пресс-конференции по итогам российско-иранской межправительственной комиссии.
Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Он рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. На первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
14:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Urals выросла до 70,62 доллара за баррель
 
ЭкономикаРоссияИранАлександр НовакНефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала