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Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 01.11.2022
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Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году
Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году - РИА Новости, 01.11.2022
Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году
Многие жители Великобритании будут испытывать серьезные финансовые трудности этой зимой, так как им придется платить за энергию в два раза больше, чем в прошлом РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:38
2022-11-01T11:38
в мире
великобритания
лиз трасс
экономика
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Многие жители Великобритании будут испытывать серьезные финансовые трудности этой зимой, так как им придется платить за энергию в два раза больше, чем в прошлом году, несмотря на введение ограничительного порога цен для годового счета за энергию в размере 2500 фунтов стерлингов, заявил глава оператора единой британской энергосистемы National Grid Джон Петтигрю.Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс ранее объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год с 1 октября на ближайшие два года. Новый глава минфина Джереми Хант позднее заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года."Даже с потолком цен это в два раза больше, чем люди привыкли платить за энергию. Поэтому некоторые люди будут неизбежно испытывать (финансовые) трудности", - сказал Петтигрю газете Financial Times.При этом в прошлом году среднегодовой счет за энергию составлял 1277 фунтов стерлингов, что почти в два раза меньше, чем в настоящий момент. Даже скидка на оплату счетов в размере 400 фунтов не способна покрыть разницу из-за резкого роста цен на энергию.По словам главы National Grid, после окончания заморозки счетов правительство должно разработать более эффективную систему поддержки населения, а введение "чего-то вроде социального тарифа имеет большой смысл".Во вторник оператор энергосистемы объявил о создании фонда поддержки в размере 50 миллионов фунтов стерлингов на следующие полтора года. Средства будут использованы для пожертвованиям организациям, которые помогают наиболее нуждающимся домохозяйствам на фоне рекордного роста стоимости жизни, пишет Financial Times.Ранее National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, лиз трасс, экономика
В мире, Великобритания, Лиз Трасс, Экономика
11:38 01.11.2022
 
Британцы будут платить за энергию в два раза больше, чем в 2021 году

Оператор энергосистемы Британии предупредил о двукратном росте цен на свет зимой

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Многие жители Великобритании будут испытывать серьезные финансовые трудности этой зимой, так как им придется платить за энергию в два раза больше, чем в прошлом году, несмотря на введение ограничительного порога цен для годового счета за энергию в размере 2500 фунтов стерлингов, заявил глава оператора единой британской энергосистемы National Grid Джон Петтигрю.
Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс ранее объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год с 1 октября на ближайшие два года. Новый глава минфина Джереми Хант позднее заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года.
"Даже с потолком цен это в два раза больше, чем люди привыкли платить за энергию. Поэтому некоторые люди будут неизбежно испытывать (финансовые) трудности", - сказал Петтигрю газете Financial Times.
При этом в прошлом году среднегодовой счет за энергию составлял 1277 фунтов стерлингов, что почти в два раза меньше, чем в настоящий момент. Даже скидка на оплату счетов в размере 400 фунтов не способна покрыть разницу из-за резкого роста цен на энергию.
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По словам главы National Grid, после окончания заморозки счетов правительство должно разработать более эффективную систему поддержки населения, а введение "чего-то вроде социального тарифа имеет большой смысл".
Во вторник оператор энергосистемы объявил о создании фонда поддержки в размере 50 миллионов фунтов стерлингов на следующие полтора года. Средства будут использованы для пожертвованиям организациям, которые помогают наиболее нуждающимся домохозяйствам на фоне рекордного роста стоимости жизни, пишет Financial Times.
Ранее National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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