https://ria.ru/20221101/donbass-1828359919.html

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:07

2022-11-01T12:07

2022-11-01T12:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.37 и 11.06 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 10.40 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.50 по Ясиноватой - четыре снаряда такого же калибра.Кроме того, в 11.02 украинские войска выпустили по Зайцево пять мин калибром 120 миллиметров, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221101/volnovakha-1828326587.html

https://ria.ru/20221101/obstrel-1828327918.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк