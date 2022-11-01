Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда
В Донецке заявили, что украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда и пять мин
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.37 и 11.06 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 10.40 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.50 по Ясиноватой - четыре снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 11.02 украинские войска выпустили по Зайцево пять мин калибром 120 миллиметров, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.