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Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/donbass-1828359919.html
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:07
2022-11-01T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.37 и 11.06 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 10.40 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.50 по Ясиноватой - четыре снаряда такого же калибра.Кроме того, в 11.02 украинские войска выпустили по Зайцево пять мин калибром 120 миллиметров, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221101/volnovakha-1828326587.html
https://ria.ru/20221101/obstrel-1828327918.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
12:07 01.11.2022
 
Украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда

В Донецке заявили, что украинские войска выпустили по территории ДНР 23 снаряда и пять мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 23 снаряда и пять мин, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Вид на здание больницы в Волновахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Волноваху в ДНР
Представительство добавило, что в 10.37 и 11.06 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, в 10.40 по Никитовскому району Горловки - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.50 по Ясиноватой - четыре снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 11.02 украинские войска выпустили по Зайцево пять мин калибром 120 миллиметров, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:27Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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