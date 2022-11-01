https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828411736.html
Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим
Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим - РИА Новости, 01.11.2022
Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим
Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:33
2022-11-01T14:33
2022-11-01T14:33
специальная военная операция на украине
россия
совет федерации рф
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, сообщил РИА Новости источник в комитете.Сенаторы рассмотрят закон на заседании в среду, 2 ноября.Закон предусматривает, что на участников добровольческих формирований распространяется статус военнослужащих.Добровольческие формирования могут создаваться Минобороны РФ по решению президента.
https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Совет Федерации РФ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим
Комитет Совфеда по обороне поддержал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим