https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828411736.html

Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим

Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим - РИА Новости, 01.11.2022

Комитет СФ поддержал закон о приравнивании добровольцев к военнослужащим

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:33

2022-11-01T14:33

2022-11-01T14:33

специальная военная операция на украине

россия

совет федерации рф

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, сообщил РИА Новости источник в комитете.Сенаторы рассмотрят закон на заседании в среду, 2 ноября.Закон предусматривает, что на участников добровольческих формирований распространяется статус военнослужащих.Добровольческие формирования могут создаваться Минобороны РФ по решению президента.

https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, совет федерации рф, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии